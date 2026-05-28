MADRID – El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado formalmente comparecer ante el pleno del Congreso de los Diputados. El objetivo de esta convocatoria es informar sobre la situación política actual del país tras las recientes investigaciones judiciales que salpican al PSOE, así como dar cuenta de los resultados del próximo Consejo Europeo.

Se prevé que la sesión se celebre el miércoles 24 de junio, coincidiendo con el último pleno ordinario de la Cámara Baja antes del parón estival.

Una petición bajo la presión de la oposición y de sus propios socios

La iniciativa del Ejecutivo llega tras una intensa oleada de exigencias de explicaciones procedentes de todo el arco parlamentario. La presión no solo ha llegado desde la bancada de la oposición, sino también por parte de los socios habituales de investidura del Gobierno. De hecho, formaciones como ERC, Podemos, BNG y Compromís habían registrado su propia solicitud conjunta para forzar las explicaciones del presidente.

El detonante de esta situación ha sido la acumulación de decisiones judiciales en los últimos días:

El «caso Leire»: El requerimiento de información judicial relativo a la exmilitante del PSOE, Leire Díez.

El requerimiento de información judicial relativo a la exmilitante del PSOE, Leire Díez. Afectación institucional: Las recientes resoluciones que también han salpicado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Ante este escenario, el Partido Popular (PP) y varios socios parlamentarios no solo han exigido luz y taquígrafos, sino que algunos sectores han vuelto a poner sobre la mesa la petición de un adelanto electoral.

Doble motivo de la comparecencia: Política nacional y europea

Para encajar la cita en la agenda parlamentaria, el Gobierno ha estructurado la comparecencia en torno a dos ejes principales:

Balance del Consejo Europeo: Sánchez informará sobre los acuerdos alcanzados en la cumbre de Bruselas que se celebrará los días 18 y 19 de junio. Explicaciones políticas: Se abordará la situación política de España y la postura del Gobierno frente a los procesos judiciales abiertos.

Rotundo rechazo al adelanto electoral: El propio Pedro Sánchez, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en Roma, descartó de forma categórica la convocatoria anticipada de elecciones y garantizó la «plena colaboración» de su formación con la administración de Justicia.

El ala dura del Gobierno denuncia un intento de «derribo»

El clima de tensión política lo ha escenificado claramente este jueves el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El ministro ha salido en defensa del Ejecutivo denunciando la existencia de «mañas» y «métodos no democráticos» cuyo único fin, según sus palabras, es derribar al Gobierno legítimo.

Puente ha advertido de que el PSOE no se va a «doblegar» ante lo que considera intentos de «perturbar la democracia con métodos que van contra ella».

Con la fecha del 24 de junio en el horizonte, se anticipa un cierre de curso político de alta tensión en el Congreso, donde Sánchez tendrá que blindar la cohesión de su bloque de investidura frente a los envites de la oposición.