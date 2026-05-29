La portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, asegura que cada vez «más partidos» exigen las urnas y marca distancias con la moción de censura del PP al poner a Vox como «línea roja».

BARCELONA.– Junts per Catalunya mueve ficha en el tablero político nacional. La portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado este viernes que su partido «no espera nada más» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones anticipadas ante los escándalos judiciales por presunta corrupción que salpican al PSOE. Según Nogueras, esta petición ya no es exclusiva de la oposición tradicional, sino que cuenta con el respaldo de «cada vez más partidos», apuntando directamente al PNV.

En sendas entrevistas concedidas a La 1 y Telecinco, Nogueras ha querido desvincular a Junts de la gobernabilidad de España, recordando que su formación no está en Madrid «para poner y sacar gobiernos», sino para negociar medidas que beneficien a Cataluña.

Distancia con la moción de censura del PP

Las declaraciones de la portavoz independentista llegan justo después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmara que hará «todo lo posible» para propiciar un cambio de Gobierno. Sin embargo, para que una hipotética moción de censura prospere, los populares necesitarían obligatoriamente los siete votos de los diputados de Carles Puigdemont.

Al respecto, Nogueras ha rebajado la expectación asegurando que, por el momento, no hay ninguna propuesta en firme sobre la mesa y que todo forma parte de «mucha propaganda y muchos titulares». Además, ha fijado una condición insalvable para cualquier tipo de acuerdo con la derecha: Vox es la línea roja. Dado que los votos de la formación de Santiago Abascal serían imprescindibles para que Feijóo sumara una mayoría alternativa, el encaje de Junts en esa ecuación se presenta, a día de hoy, inviable.

Críticas a Sánchez e Illa: «Hicieron guerra sucia»

Nogueras se ha mostrado muy dura con la estrategia de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de «esconderse en su agenda internacional» en lugar de afrontar los problemas internos. También ha minimizado el argumento de la izquierda de que adelantar los comicios pueda abrir la puerta a un ejecutivo de PP y Vox: «Eso lo tiene que escoger la gente», ha zanjado, recordando como ejemplo de «valentía» la cuestión de confianza a la que se sometió Puigdemont en 2016 tras perder el apoyo de la CUP.

La portavoz también ha dirigido sus ataques hacia el actual President de la Generalitat, el socialista Salvador Illa. Nogueras ha exigido explicaciones inmediatas a Illa tras conocerse que el juez del ‘caso Leire’ en la Audiencia Nacional ha solicitado al PSOE la documentación de la campaña publicitaria de las elecciones catalanas de 2024. Según la líder de Junts, existen «indicios graves» de que Illa pudo ganar aquellos comicios utilizando «guerra sucia» contra la oposición independentista.

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Finalmente, Nogueras ha lamentado que el bipartidismo (PP y PSOE) intente culpar a la justicia de maniobras políticas cuando ambos pactaron la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hace poco tiempo, concluyendo que, en el fondo, «la mano derecha y la izquierda son lo mismo».