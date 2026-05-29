Madrid — El escenario judicial y político que asedia al PSOE ha adquirido una nueva dimensión de gravedad al cruzarse dos investigaciones independientes en la Audiencia Nacional. Aunque se trata de causas formalmente separadas, ambas pesquisas comparten un inquietante elemento vertebrador y un mismo nexo común: sitúan el foco en la cúspide de la estructura interna del partido, concretamente sobre los secretarios de Organización, la figura encargada de controlar las finanzas, la fontanería interna y el aparato de Ferraz.

El reportaje de El País destaca cómo la maquinaria judicial indaga de forma paralela en dos dinámicas de flujos de dinero presuntamente irregulares destinadas a blindar las siglas del partido o a sus dirigentes.

1. La vía de la contención: El ‘caso Leire’ y los pagos para torpedear juicios

La primera investigación, de máxima actualidad tras los últimos autos del juez Santiago Pedraz, sitúa al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el centro de las sospechas.

En esta causa se indaga si desde el aparato del partido se estructuró una red de fontanería para entorpecer de forma activa las investigaciones judiciales y policiales en curso (como el caso Koldo). El mecanismo bajo examen consiste en el presunto desvío de 4.000 euros mensuales a la exmilitante Leire Díez para coordinar estas maniobras de intoxicación mediática, además del ofrecimiento de fondos en efectivo (hasta 50.000 euros) para comprar el silencio o modificar el testimonio de testigos clave.

2. La vía de la caja: La investigación sobre los reembolsos en efectivo

La segunda vía de agua para los socialistas avanza por un carril paralelo pero apunta a una dinámica financiera interna igual de opaca. Los investigadores rastrean una serie de reembolsos de gastos ejecutados sistemáticamente en dinero en efectivo.

Esta línea de investigación intenta determinar si el uso de flujos de metálico dentro de la fontanería de la formación eludió de forma deliberada los controles fiscales obligatorios para los partidos políticos y si esos reembolsos encubrían el pago de favores o el sostenimiento de estructuras ajenas a la legalidad del partido.

El peso del ‘número tres’ en Ferraz

En la arquitectura del PSOE, el secretario de Organización no es un cargo cualquiera; es tradicionalmente el ‘número tres’ de la formación, la mano derecha operativa del secretario general y la persona que custodia las llaves del funcionamiento diario de la organización.

Que los indicios de ambas causas (los abonos para sabotear investigaciones y la gestión de los fondos en metálico) apunten en una misma dirección cronológica y funcional coloca al aparato de Ferraz en una posición extrema de vulnerabilidad. El paralelismo con anteriores escándalos de «cajas B» u operaciones de fontanería de otros partidos —como la Kitchen del PP, cuya sombra también reaparece estos días en los tribunales— se ha vuelto inevitable en el debate público, complicando la estrategia de defensa del partido y agitando el tablero político de la legislatura.