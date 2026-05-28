Madrid, 28 de mayo de 2026 – Nuevas revelaciones del auto del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, complican el escenario para el entorno del PSOE. Según el magistrado, la exmilitante socialista Leire Díez intentó conseguir una entrevista con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, o con alguien de su estricta confianza, con el objetivo de agilizar la tramitación de la nacionalidad española de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela.

Esta mediación se habría realizado a petición del abogado Ismael Oliver, defensor de Villalobos y también imputado en la causa. El juez Pedraz sitúa estas maniobras entre finales de 2024 y principios de 2025, en el marco de una presunta trama financiada supuestamente con fondos del PSOE para «obstaculizar» causas judiciales que afectaran al partido o al Gobierno.

La conexión con una eurodiputada y el control de Ferraz

El auto judicial detalla los indicios recabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que reflejan la red de contactos que manejaba Díez:

Contactos políticos: Tras las peticiones de Oliver, Leire Díez habría contactado con una persona identificada como ‘Hana’, que según los investigadores se correspondería con Hana Jalloul Muro , en ese momento eurodiputada del PSOE.

Tras las peticiones de Oliver, Leire Díez habría contactado con una persona identificada como ‘Hana’, que según los investigadores se correspondería con , en ese momento eurodiputada del PSOE. La «mano derecha» de Santos Cerdán: El juez sostiene que Díez —exconcejal en Cantabria y exdirectiva en empresas públicas como Correos o Enusa— estaba remunerada por el PSOE y se presentaba en las reuniones como la «mano derecha» de Santos Cerdán (ex secretario de Organización del PSOE, imputado con un «papel superior» en la trama).

El juez sostiene que Díez —exconcejal en Cantabria y exdirectiva en empresas públicas como Correos o Enusa— estaba remunerada por el PSOE y se presentaba en las reuniones como la (ex secretario de Organización del PSOE, imputado con un «papel superior» en la trama). Estrategia en la sombra: En una conversación con el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, Díez llegó a definir su ‘modus operandi’: «Tengo las mejores interlocuciones de este mundo (…) Pero la mejor manera de hacer, es no ser nada».

El juez exige el registro de visitas de Ferraz: de Villarejo a Sandro Rosell

En el marco de esta investigación, el juez Pedraz ha ordenado al PSOE la entrega inmediata del libro de registro y los sistemas de control de acceso de su sede central en la calle Ferraz desde el año 2024 hasta la actualidad. El magistrado quiere saber de forma detallada si 26 personas clave entraron al edificio, cuándo lo hicieron, con quién y para qué.

Entre los nombres de la lista por los que se interesa el juzgado destacan:

Perfiles Políticos y Empresariales Perfiles Policiales y Judiciales Santos Cerdán (Ex secretario de Organización del PSOE) José Manuel Villarejo (Excomisario de Policía) Antonio Hernando (Secretario de Estado de Telecomunicaciones) Rubén Villalba (Comandante de la GC, investigado en el ‘caso Koldo’) Gaspar Zarrías (Exvicepresidente de la Junta de Andalucía) Juan Sánchez Yepes (Capitán de la Guardia Civil imputado) Sandro Rosell (Expresidente del FC Barcelona) Luis Sáenz de Tejada (Exjuez) Nervis Villalobos (Exviceministro venezolano) Carmen Pano (Empresaria que afirma haber entregado 90.000€ en la sede)

Por el momento, el abogado del excomisario Villarejo ya ha manifestado públicamente este jueves que su cliente jamás ha pisado la sede del Partido Socialista. La investigación continúa bajo el foco de la UCO para determinar el alcance real de las entregas de dinero y las influencias ejercidas desde la sede de la formación política.