Madrid, 28 de mayo de 2026 – La tensión política ha alcanzado un nuevo máximo en el Congreso de los Diputados. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha denunciado públicamente la existencia de «mañas» y «métodos no democráticos» que, según sus palabras, se están utilizando con el único objetivo de derribar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pese a la presión de la oposición y de algunos socios de investidura, Puente ha descartado categóricamente un adelanto electoral.

En declaraciones a los medios a la salida del pleno, el ministro aseguró que el PSOE no se va a «doblegar» ni a «tolerar» prácticas que buscan «perturbar la democracia».

Filtraciones bajo secreto de sumario y uso político

El detonante del malestar en el seno del Gobierno ha sido la gestión informativa y política en torno al ‘caso Leire’ y la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede socialista de Ferraz el pasado miércoles para requerir documentación.

Puente criticó duramente que el Partido Popular manejara información sobre esta operación «con carácter anticipado» y la utilizara de forma inmediata para cargar contra el Gobierno en la sesión de control:

«Esto habla muy a las claras de cuál es el sentido y cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un Gobierno. Hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada», subrayó el ministro.

Asimismo, censuró que se publicaran detalles de una causa declarada secreta, vinculándola a una supuesta financiación ilegal, y comparó la gravedad de esta filtración con la reciente condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos. El ministro pidió tiempo para que la justicia trabaje y exigió respeto a la presunción de inocencia, recordando que los presuntos intentos de soborno mencionados en el auto judicial ya han sido desmentidos por los implicados (un fiscal y una abogada ajenos al PSOE).

Firmeza ante la petición de elecciones

Al ser preguntado por la postura de socios parlamentarios como el PNV o Coalición Canaria, que han sugerido a Sánchez convocar comicios o someterse a una cuestión de confianza, Puente se mostró tajante. Aunque calificó sus posturas de «respetables», recordó que la decisión es competencia exclusiva del presidente:

Las legislaturas concluyen cuando se convocan elecciones o por moción de censura.

La decisión del presidente del Gobierno de agotar la legislatura es firme.

El Gobierno defiende su legalidad y el PSOE ofrece plena colaboración

El frente gubernamental y orgánico del PSOE ha cerrado filas a lo largo de la jornada con diversas manifestaciones:

Fernando Grande-Marlaska (Interior): Aseguró que el Ejecutivo trabaja siempre bajo «parámetros de legalidad» y defendió la neutralidad de la Guardia Civil, marcando distancias con la «instrumentalización» de las fuerzas de seguridad que achaca a anteriores gobiernos del PP. También negó cualquier reunión de la directora del cuerpo, Mercedes González, con la investigada Leire Díaz.

Aseguró que el Ejecutivo trabaja siempre bajo «parámetros de legalidad» y defendió la neutralidad de la Guardia Civil, marcando distancias con la «instrumentalización» de las fuerzas de seguridad que achaca a anteriores gobiernos del PP. También negó cualquier reunión de la directora del cuerpo, Mercedes González, con la investigada Leire Díaz. Comunicado oficial del PSOE: El partido negó rotundamente haber «ordenado, amparado ni cooperado» en ninguna conducta delictiva. Confirmaron que la UCO se retiró de Ferraz a las 00:30 horas tras recibir «plena colaboración» y recordaron que ya cooperaban con el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por hechos coincidentes.

El partido negó rotundamente haber «ordenado, amparado ni cooperado» en ninguna conducta delictiva. Confirmaron que la UCO se retiró de Ferraz a las 00:30 horas tras recibir «plena colaboración» y recordaron que ya cooperaban con el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por hechos coincidentes. Salvador Illa (President de la Generalitat): Mostró su respeto a la justicia, aunque matizó no ser «ingenuo» ante el calendario judicial: «Sé distinguir lo que es una coincidencia de lo que no lo es, lo que es una casualidad de lo que no lo es», declaró en referencia a los últimos acontecimientos y a la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.