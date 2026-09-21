El joven de 17 años se coló en los bajos del vehículo en el puerto de Ceuta tras el partido disputado en el Alfonso Murube y fue localizado tras escucharse sus gritos de socorro tras más de 100 kilómetros de trayecto.

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Susto durante el viaje de regreso del Real Valladolid tras disputar su encuentro este fin de semana frente a la Agrupación Deportiva Ceuta en el estadio Alfonso Murube. Según una información avanzada por Marca Valladolid, la expedición pucelana halló a un menor marroquí de 17 años oculto en las entrañas del vehículo oficial del equipo una vez en la Península.

El conjunto castellano completó el viaje de vuelta cruzando el Estrecho en ferry desde el puerto de Ceuta hacia Algeciras cerca de las 21:30 horas. Fue durante la travesía por carretera en la Península, cerca de la medianoche y a la altura de Jerez de la Frontera —tras haber recorrido más de 100 kilómetros desde el desembarque—, cuando los ocupantes del autobús escucharon gritos de socorro procedentes de los bajos del vehículo y detuvieron la marcha.

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En buen estado de salud

Al inspeccionar los ejes del autobús, descubrieron al joven, quien se había introducido furtivamente en el puerto de Ceuta para cruzar a la Península. A pesar del elevado riesgo de la acción, el menor se encuentra en buen estado de salud, presentando únicamente algunas magulladuras leves. Tras ser localizado, quedó de inmediato a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El suceso se produce apenas dos días después de que comenzara a operar el asentamiento del puerto, reavivando el debate sobre el control y la seguridad en la zona portuaria tras la visita de expediciones deportivas a la ciudad autónoma.