El AD Ceuta FC y el Real Valladolid CF se enfrentan este domingo 20 de septiembre en el choque perteneciente a la sexta jornada de LALIGA HYPERMOTION. El duelo entre la entidad ceutí y el conjunto blanquivioleta está programado para dar comienzo a las 16:15 horas, dentro del marco de la competición de la Segunda División del fútbol español.

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La cita deportiva reúne a ambos clubes en un nuevo compromiso liguero de la temporada, en el que se disputarán los puntos en juego de la jornada 6 del calendario oficial. La cobertura audiovisual del enfrentamiento permitirá a los espectadores presenciar las incidencias del partido en vivo desde el horario fijado por la patronal futbolística.

Horario y dónde ver por televisión en directo el AD Ceuta FC – Real Valladolid CF

El choque entre el AD Ceuta FC y el Real Valladolid CF se disputará a partir de las 16:15 horas del domingo 20 de septiembre.

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Para los aficionados interesados en seguir la retransmisión por televisión e internet, el choque se ofrecerá en directo mediante la señal del canal temático LALIGA HYPERMOTION. Esta opción televisiva estará accesible a través de las plataformas de contenido audiovisual de Movistar Plus y DAZN, operadoras que emiten los contenidos de la categoría.