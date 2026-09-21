El presidente del PP realiza su cuarta visita a la ciudad autonómica acompañado por el líder del Partido Popular Europeo para exigir mayor implicación comunitaria, mientras arremete contra el Gobierno de Sánchez por dejar en manos de la oposición el liderazgo diplomático.

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En su cuarta visita a Ceuta desde el estallido de la crisis fronteriza del pasado 30 de julio, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dado un paso estratégico al internacionalizar el conflicto de la mano del presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber. Ambos dirigentes, acompañados por el presidente de la ciudad autonómica, Juan Vivas, han recorrido los puntos críticos del litoral ceutí —como la playa del Trampolín— para proyectar ante las instituciones comunitarias la dimensión de una crisis que Feijóo ha definido como «impropia de un territorio europeo».

La visita coincide con la presencia en la ciudad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, evidenciando la fractura total entre el Ejecutivo central y la oposición en la gestión de la frontera sur.

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Cierre de filas con Juan Vivas y condena de la violencia

Frente a los reproches vertidos desde el Ministerio de Juventud e Infancia y el entorno del Gobierno central, Feijóo ha cerrado filas de manera categórica con el presidente autonómico:

Respaldo institucional: «A Vivas no hay que pedirle cuentas, hay que darle las gracias», ha enfatizado el líder popular, calificando de «miserable» cualquier intento de responsabilizar al dirigente ceutí, de quien ha destacado su labor como «servidor del pueblo ceutí y del Estado» tras haber alertado previamente del riesgo de invasión.

«A Vivas no hay que pedirle cuentas, hay que darle las gracias», ha enfatizado el líder popular, calificando de «miserable» cualquier intento de responsabilizar al dirigente ceutí, de quien ha destacado su labor como «servidor del pueblo ceutí y del Estado» tras haber alertado previamente del riesgo de invasión. Rechazo a los altercados: Feijóo ha condenado los episodios violentos registrados en la zona del Puerto, expresando su solidaridad con la diputada de Ceuta Ya!, Julia Ferreras, tras el ataque a su vehículo, así como con los militares agredidos y las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.

La agenda europea del PP: Frontex, regiones ultraperiféricas y retornos

La presencia del eurodiputado alemán Manfred Weber ha servido como palanca para exigir que la Unión Europea asuma el control y la defensa de sus fronteras exteriores. Feijóo ha contrapuesto la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez con la iniciativa de la oposición, cuestionando que «tenga que ser la oposición quien lidere la necesaria presencia europea».

Entre las propuestas planteadas por la delegación popular destacan: