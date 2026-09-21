El organismo defiende que el área de salud cuenta con 1.051 plazas —la mayor cifra de su historia— y 188 profesionales más que antes de la crisis migratoria, mientras cuestiona formalmente la convocatoria sindical de Cemsatse.

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El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha rechazado categóricamente la convocatoria de huelga de 24 horas prevista para el próximo jueves 24 de septiembre en Ceuta. El paro, convocado por la alianza sindical Cemsatse (CESM y SATSE) —que representa al 30 % de la Junta de Personal, sin el respaldo de CSIF, CCOO ni USAE—, reclama solucionar una supuesta infradotación de recursos humanos y fijar contratos mínimos de seis meses. Sin embargo, el organismo oficial sostiene que las demandas «carecen de toda fundamentación objetiva».

Junto al rechazo a los motivos del paro, el Ingesa ha señalado irregularidades en la tramitación formal de la huelga, apuntando que el escrito registrado fue remitido por error al «Servicio Aragonés de Salud» y que no respetó el plazo legal de diez días de preaviso. Pese a ello, la Administración mantuvo una reunión con el Comité de Huelga el pasado 18 de septiembre en la que no se alcanzaron acuerdos.

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Máximo histórico de profesionales y caída de la actividad

Para rebatir las acusaciones de escasez de personal, la dirección sanitaria ha presentado una serie de datos estadísticos sobre la evolución del servicio:

Refuerzo tras la crisis: La plantilla orgánica se sitúa en 1.051 plazas. A fecha de 15 de septiembre de 2026, hay 188 profesionales en activo más que el 31 de mayo, antes de los sucesos fronterizos de julio, habiéndose superado los 1.400 efectivos contratados durante el mes de agosto.

La plantilla orgánica se sitúa en 1.051 plazas. A fecha de 15 de septiembre de 2026, hay 188 profesionales en activo más que el 31 de mayo, antes de los sucesos fronterizos de julio, habiéndose superado los 1.400 efectivos contratados durante el mes de agosto. Aumento de especialistas: Entre 2018 y 2026, los médicos especialistas en el Hospital Universitario se incrementaron un 11,85 % (de 135 a 151).

Entre 2018 y 2026, los médicos especialistas en el Hospital Universitario se incrementaron un 11,85 % (de 135 a 151). Contraste con la carga asistencial: El Ingesa contrapone el aumento del 22 % en médicos de urgencias desde 2018 con una caída del 17,3 % en las atenciones prestadas. Asimismo, en Ginecología se ha mantenido la plantilla pese a un descenso del 55,9 % en los partos anuales.

El Ingesa contrapone el aumento del 22 % en médicos de urgencias desde 2018 con una caída del 17,3 % en las atenciones prestadas. Asimismo, en Ginecología se ha mantenido la plantilla pese a un descenso del 55,9 % en los partos anuales. Reducción de la temporalidad: Tras ejecutarse varias Ofertas de Empleo Público y con la OEP 2026 negociada por más de 400 plazas fijas, el organismo prevé reducir la tasa de temporalidad por debajo del 10 %, lejos del 90 % registrado en 2018.

Respecto a la exigencia de fijar contrataciones mínimas de seis meses y un día, el Ingesa ha descartado modificar los criterios actuales al recordar que la temporalidad se rige por el Estatuto Marco de Salud. Para la jornada del 24 de septiembre se han fijado los servicios mínimos equivalentes a un día festivo, garantizándose la asistencia sanitaria ordinaria en la ciudad autónoma.