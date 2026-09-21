La ministra de Juventud e Infancia defiende en la Cadena SER el traslado de los menores a la Península como la única solución viable, mientras tilda de «indignante» el bloqueo institucional y admite las dificultades para lograr reagrupaciones familiares en Marruecos.

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado este lunes en una entrevista concedida al programa Hoy por Hoy de la Cadena SER que la mayoría de los menores migrantes que accedieron a Ceuta tras la reciente crisis fronteriza se quedarán en España. Según ha argumentado, la legislación vigente ampara a estos jóvenes y la prioridad absoluta de su departamento es acelerar su traslado a la Península para aliviar la saturación de los centros de acogida de la ciudad autónoma.

Durante su intervención con el periodista Aimar Bretos, la titular de Infancia ha cargado duramente contra la postura adoptada por el presidente de Ceuta, Juan Vivas, acusándole de estar «bloqueando una solución» por razones partidistas. Rego ha atribuido el giro en la actitud del dirigente ceutí a una estrategia coordinada «dictada desde Génova» y ha lamentado que se esté haciendo «politiqueo con los niños y niñas».

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Reparto obligatorio, el precedente canario y la respuesta de Marruecos

La ministra ha instado a todas las instituciones implicadas a hacer «autocrítica» y actuar con coordinación, recalcando que la fórmula de derivación autonómica no es nueva y cuenta con antecedentes claros en la gestión del fenómeno migratorio en Canarias.

Permanencia en territorio nacional: Rego ha recordado que los menores «se van a quedar porque hay una ley que les protege», enfatizando que muchos huyen de contextos de violencia y que, en el ordenamiento jurídico español, «todos los niños son iguales ante la ley».

Rego ha recordado que los menores «se van a quedar porque hay una ley que les protege», enfatizando que muchos huyen de contextos de violencia y que, en el ordenamiento jurídico español, «todos los niños son iguales ante la ley». Trabas a los retornos: Aunque ha avanzado que en los próximos días se tramitarán solicitudes de reagrupación familiar, ha reconocido la escasa efectividad de esta vía debido a la falta de fluidez con las autoridades del país vecino: «No suele ser habitual que tengamos una respuesta fluida de Marruecos y esto suele ser un problema».

Aunque ha avanzado que en los próximos días se tramitarán solicitudes de reagrupación familiar, ha reconocido la escasa efectividad de esta vía debido a la falta de fluidez con las autoridades del país vecino: «No suele ser habitual que tengamos una respuesta fluida de Marruecos y esto suele ser un problema». Condena de la violencia: Durante la emisión, la ministra ha condenado el ataque sufrido por el vehículo de una diputada ceutí durante las protestas vecinales registradas en la ciudad autónoma.

Finalmente, Rego ha hecho una apelación a la empatía como un ejercicio de «radicalidad democrática» frente a lo que ha calificado como la «banalización del mal», insistiendo en que la reubicación en otras comunidades autónomas es el único camino legal y efectivo para descongestionar los recursos públicos de Ceuta.