El rey de Marruecos, Mohammed VI, ha manifestado su apoyo a Arabia Saudí en medio de la creciente tensión en la región debido a los avances de los hutíes en Yemen. En un mensaje de solidaridad, el monarca marroquí afirmó que «cualquier ataque contra Arabia Saudí es un ataque contra Marruecos».

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Este respaldo fue transmitido a través de dos cartas dirigidas al rey Salman y al príncipe heredero Mohammed bin Salman. En ellas, Mohammed VI condenó las acciones de los hutíes y destacó la importancia de la unidad en defensa de los lugares sagrados y la seguridad del mundo musulmán.

La situación se ha intensificado después de que Arabia Saudí afirmara haber frustrado un ataque con dron contra La Meca, lo que fue negado por los hutíes. El grupo rebelde calificó la acusación de falsa, mientras que sus líderes insistieron en que no existe tal amenaza.

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El apoyo de Marruecos llega en un momento crítico, con los hutíes expandiendo su control en la costa del mar Rojo y aumentando la presión sobre Arabia Saudí. La declaración de Mohammed VI subraya la dimensión religiosa y política del conflicto, afectando a más de 1.800 millones de musulmanes en todo el mundo.

El respaldo de Marruecos refuerza la posición de Arabia Saudí en un conflicto que mantiene a la región del mar Rojo y Oriente Próximo bajo el foco de la seguridad internacional.