Fatima-Zahra El Mansouri, recientemente nombrada primera ministra de Marruecos, ha señalado el retorno de menores marroquíes desde Ceuta como una de las principales cuestiones pendientes en la agenda bilateral con España. La dirigente marroquí subrayó la importancia de trabajar conjuntamente con el país vecino para facilitar el regreso de estos menores a su país de origen.

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El Mansouri enfatizó que estos menores, especialmente aquellos que aún no han cumplido los 18 años, deben regresar a Marruecos junto a sus padres. «Estos son nuestros hijos y tenemos que trabajar con España para que vuelvan a su país», declaró la primera ministra, haciendo hincapié en la necesidad de colaboración entre ambos gobiernos para resolver la crisis migratoria.

La primera ministra marroquí ha planteado este complejo asunto en términos de diálogo, a la espera de la nueva reglamentación que el Gobierno español está preparando. Sin embargo, dicha reglamentación aún no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros español, lo que añade un nivel de incertidumbre al proceso.

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El retorno de los menores depende en gran medida de la capacidad de Rabat para localizar a los padres de estos niños y llevarlos a la frontera. Una vez allí, y tras realizar las comprobaciones legales pertinentes, los menores podrían ser entregados a sus familias. Para avanzar en este proceso, Marruecos debe responder a los expedientes que ya le han sido remitidos por las autoridades españolas.