La relación entre Marruecos y Estados Unidos, que se remonta a 1777 cuando Marruecos reconoció la independencia estadounidense, sigue siendo una de las más antiguas y sólidas. El Tratado de Paz y Amistad firmado en 1786 y renovado en 1836 sigue vigente, destacando la importancia histórica de esta alianza. Bajo el reinado de Mohammed VI, Marruecos ha fortalecido esta relación, especialmente durante el mandato de Donald Trump, quien reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

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En julio, el Palacio Real marroquí anunció que la nueva vía rápida entre Tiznit y Dakhla llevará el nombre de «Autopista de Donald J. Trump», subrayando la influencia del expresidente en la política marroquí. Esta carretera es parte de una estrategia para desarrollar un corredor comercial hacia Mauritania, África occidental y el Sahel.

La política exterior de Marruecos, controlada por el entorno del rey, no cambiará tras las elecciones parlamentarias del 23 de septiembre. El Palacio Real conserva carteras clave como Defensa y Exteriores, y la hoja de ruta con Estados Unidos está diseñada hasta 2036. En abril, una delegación militar marroquí visitó Washington para certificar esta cooperación en la XIV reunión del Comité Consultivo de Defensa Marruecos-EE. UU.

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El nuevo acuerdo incluye formación, intercambio de conocimientos, ejercicios conjuntos y adquisición de material militar. En julio, AFRICOM firmó un memorando con Marruecos para crear el Centro de Entrenamiento y Experimentación Multidominio para África de Tan-Tan, que contará con una zona de entrenamiento, una academia de drones y un centro de innovación para 2030.

Rabat es el mayor comprador africano de material militar estadounidense desde 2004, con contratos activos por valor de 8.545 millones de dólares. Los sistemas adquiridos incluyen aviones F-16, helicópteros Apache y sistemas de cohetes HIMARS. Además, Marruecos reafirmó su compromiso con los Acuerdos de Abraham junto a Estados Unidos e Israel, destacando la cooperación en seguridad, tecnología y comercio.