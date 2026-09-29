La resolución judicial fue leída en una vista celebrada a puerta cerrada en el Tribunal Provincial de Samui, donde se dio a conocer el fallo del Tribunal de Apelaciones de Phuket. La corte desestimó los recursos presentados por ambas partes procesales: por un lado, el recurso de la acusación particular ejercida por la familia de Arrieta, que solicitaba elevar el castigo a la pena de muerte; por otro, el de la defensa de Sancho, que reclamaba la celebración de un nuevo juicio. Con este fallo, la Justicia tailandesa ratifica íntegramente la sentencia de primera instancia emitida el 29 de agosto de 2024.

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Tras la confirmación del fallo judicial, se han divulgado las primeras imágenes del condenado en el interior de la prisión de máxima seguridad de Surat Thani, ubicada en el sur del país. En el material audiovisual, de diez segundos de duración y grabado en enero de este año en la sala de visitas del centro penitenciario, el hijo del actor Rodolfo Sancho aparece con el uniforme reglamentario de camiseta azul y con el cabello rapado mientras habla por teléfono a través de un cristal con un visitante. Durante la conversación, Sancho pronuncia una reflexión en la que expone que si se pregunta a las personas por la existencia del diablo, la mayoría afirma que sí existe, mientras que al preguntar por la existencia de Dios surgirán dudas al responder.

La ratificación de la condena sustenta la culpabilidad de Sancho en tres delitos: asesinato premeditado; ocultación, traslado o destrucción del cadáver o partes del mismo; y destrucción de documento ajeno, debido a la eliminación del pasaporte de la víctima. El comunicado divulgado por la Oficina de la Judicatura de Tailandia en Bangkok señala que el Tribunal de Apelación de la Región 8 fundamentó la existencia de premeditación en el hecho de que el procesado adquirió previamente cuchillos, una sierra, un machete, bolsas de basura, guantes de goma y productos de limpieza antes del encuentro con la víctima en la isla de Phangan en agosto de 2023.

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La sentencia desestima de este modo los argumentos planteados por la representación legal de Sancho, que sostenían que el fallecimiento de Arrieta se produjo tras un intento de estrangulamiento dentro de la habitación de un hotel, lo que habría provocado un forcejeo y la posterior caída del médico colombiano sobre un lavabo. El tribunal argumenta que en sus declaraciones iniciales ante la Policía en 2023, tomadas cuando el procesado no había tenido tiempo de elaborar una versión diferente, no se hizo mención a dicho intento de agresión, alegación que solo fue introducida durante el desarrollo del juicio un año más tarde. Asimismo, la resolución subraya que el acusado permaneció aproximadamente una hora en la estancia tras el fallecimiento sin solicitar asistencia médica ni avisar al personal del hotel antes de proceder al descuartizamiento.

🔴 LA PORTADA DEL 29 DE SEPTIEMBRE



OKDIARIO desvela las primeras imágenes de Daniel Sancho cumpliendo cadena perpetua en la cárcel de Surat Thani en Tailandia.



✍️ Luis Balcarce (@lbalcarce)https://t.co/PypeFHoYTF — okdiario.com (@okdiario) September 29, 2026

Respecto a las solicitudes de la defensa para incorporar pruebas y testimonios adicionales —entre ellos el del coronel de policía Paisan Sangthep—, la Justicia concluyó que la investigación y la detención se ejecutaron conforme a la ley y que las pruebas aportadas resultaban suficientes para la resolución del caso. Igualmente, el fallo rechazó elevar la condena a la pena de muerte solicitada por la familia de Arrieta, al considerar que la confesión inicial del acusado facilitó el esclarecimiento de los hechos. La resolución mantiene también la indemnización fijada para los allegados de la víctima en 4,42 millones de bat, importe equivalente a unos 117.000 euros.