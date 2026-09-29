El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, admitió este martes en Dublín la vulnerabilidad del sistema energético de la Unión Europea frente a ataques híbridos. Durante una rueda de prensa al término de una reunión informal de ministros de Energía de la UE, Jørgensen subrayó la necesidad de «hacer más» para proteger estas infraestructuras.

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Jørgensen destacó que la amenaza a la infraestructura energética es «muy real», mencionando ciberataques, drones y anclas en el fondo marino como ejemplos de los diferentes tipos de ataques híbridos que enfrenta la UE. El comisario informó que se está trabajando en un «mejor marco» de protección a nivel europeo y en propuestas como el mecanismo ‘Connecting Europe’, destinado a financiar proyectos de interconexión e infraestructura energética.

Además, Jørgensen señaló que la nueva normativa incluirá la obligación de considerar aspectos de seguridad en los proyectos energéticos, algo que no se había contemplado anteriormente debido a la ausencia de amenazas. Sin embargo, la situación geopolítica actual, con conflictos en Oriente Medio y Ucrania, ha incrementado la volatilidad de los precios de la energía, afectando a los ciudadanos europeos.

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El comisario insistió en que el actual nivel de precios no debe convertirse en la «nueva normalidad» y que la única forma de reducir costes de manera estructural es mediante más interconexiones de energía limpia, redes modernizadas y mayor eficiencia en almacenamiento y electrificación. Jørgensen también afirmó que, aunque se espera un invierno «muy duro» en términos de precios, no hay un «riesgo inmediato» para el suministro energético en Europa, ya que se están tomando medidas para garantizarlo.