El Senado español ha rechazado el Tratado de Amistad con Francia, que estaba pendiente de ratificación desde 2023. La votación, que se realizó por el procedimiento de urgencia, coincidió con la visita de Estado del presidente francés, Emmanuel Macron, a España. El rechazo del tratado, que había sido firmado en Barcelona, fue un duro golpe para Macron, quien se encontraba en el Palacio Real de Madrid cuando se conoció la noticia.

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Durante la cena de gala en el Palacio Real, el Rey de España hizo un llamamiento a Europa para que se implique más en la defensa de las fronteras exteriores de la Unión Europea, haciendo especial mención a la crisis migratoria que ha afectado a Ceuta. «Lo acontecido en Ceuta este verano es inaceptable y plantea un desafío mayúsculo», afirmó el monarca, instando a una mayor colaboración entre los estados miembros.

Macron, por su parte, respondió con optimismo a la situación, afirmando que «lo conseguiremos», en referencia a la votación desfavorable del tratado. Este comentario no formaba parte de su discurso inicial, pero reflejaba su intención de seguir trabajando en las relaciones bilaterales.

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La cena de gala estuvo marcada por la gastronomía española, con un menú diseñado por el chef Joan Roca. Además, Felipe VI otorgó al presidente francés y a su esposa el Collar de la Orden de Isabel la Católica y la Gran Cruz, junto con otros obsequios como aceite de oliva y una antología poética.

La visita de Macron se produce en un contexto de estrechas relaciones bilaterales entre España y Francia, que comparten intereses comunes en política exterior y cooperación europea. Francia es el primer socio comercial de España y ambos países han firmado importantes acuerdos en defensa y doble nacionalidad en los últimos años.