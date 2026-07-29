El magistrado de la Audiencia Nacional argumenta que la unidad investigadora actúa estrictamente como policía judicial y solo responde ante su juzgado en el denominado «caso Leire».

MADRID. — El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha desestimado este miércoles, 29 de julio de 2026, la petición cursada por la acusación popular para prohibir a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y a su número dos, Manuel Llamas, ejercer cualquier facultad de mando sobre la Unidad Central Operativa (UCO).

Ambos altos cargos se encuentran investigados en el marco del «caso Leire», una causa que indaga la presunta existencia de una red dedicada a boicotear procedimientos judiciales que afectaran al Gobierno o al PSOE.

A través de una providencia, el instructor fundamenta su decisión recordando que la UCO consta formalmente en el sumario como unidad actuante bajo su directa dependencia judicial:

«La unidad investigadora solo habrá de dar cuenta a este instructor, sin perjuicio de que, como es obvio, si de alguna forma la misma se considera inquietada en sus funciones, habría de ponerlo en conocimiento de este Juzgado», señala el magistrado en su resolución.

La acusación popular alerta de un «riesgo de represalias»

La resolución responde al recurso de la acusación popular unificada —coordinada por el Partido Popular—, que solicitaba vetar a la cúpula de la Benemérita el acceso a documentación del caso, la apertura de expedientes disciplinarios o el contacto con los agentes intervinientes.

Desde la acusación argumentaban que mantener intacta la jerarquía orgánica resulta «incompatible con la naturaleza de los hechos», dado que mandos de la propia UCO han declarado bajo juramento haber sufrido presiones y continúan orgánicamente subordinados a los imputados.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ PUNTOS CLAVE DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ • Rechazo a limitar el mando de González y Llamas en la UCO.│ │ • La UCO reportará de forma exclusiva al juzgado de Pedraz. │ │ • Petición de amparo judicial si los agentes sufren presiones.│ │ • Posposición de las declaraciones de Leire Díez y Serrano. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Aplazadas las nuevas citaciones e interrogatorios

En el mismo escrito, el juez Pedraz ha determinado que «no es el momento procesal oportuno» para tomar declaración a la principal investigada, Leire Díez, a la espera de recibir formalmente las actuaciones que instruye de forma paralela el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

Del mismo modo, el magistrado ha pospuesto la citación del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y la del expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano. En el caso de Serrano, el instructor prefiere esperar al volcado y análisis pericial del contenido de su teléfono móvil, diligencia fijada para el próximo 18 de agosto.