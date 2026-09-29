En 2026, España ha anunciado la implementación de un servicio militar voluntario dirigido a jóvenes nacidos en 2007 y 2008, según se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta medida no implica el regreso del servicio militar obligatorio, suspendido desde 2001, sino que se enmarca dentro de un modelo de Ejército profesional que incluye sistemas de reserva voluntaria.

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El objetivo de esta iniciativa es ampliar la base social de apoyo a las Fuerzas Armadas, fomentar la participación femenina y ofrecer formación práctica en valores como la disciplina, la responsabilidad y el compromiso con la defensa nacional. La Constitución Española, en su artículo 30, establece el derecho y el deber de los españoles de defender el país.

En marzo, el BOE publicó una convocatoria de 500 plazas para Reservistas Voluntarios, destinada a ofrecer formación militar básica a jóvenes mayores de 18 años. Tanto los nacidos en 2007 como en 2008 pueden optar a este programa, que es completamente voluntario. Un Reservista Voluntario es aquel español que se vincula temporal y voluntariamente con las Fuerzas Armadas, según el Ministerio de Defensa.

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El programa de formación básica se divide en periodos que no suelen superar los 30 días, permitiendo a los participantes adquirir conocimientos elementales sobre defensa y disciplina sin abandonar su vida cotidiana. Este modelo se inspira en países como Suiza, que ha reforzado la preparación militar voluntaria en los últimos años.

La provisión para 2026 forma parte de un paquete más amplio de plazas relacionadas con la estructura militar española, que incluye 1.256 plazas de ingreso directo, 1.607 de promoción, 2.863 de acceso y adscripción a cuerpo y escala, hasta 1.000 para militares de Tropa y Marinería con relación permanente, 500 para reservistas voluntarios y 81 para la Escala de Oficiales de la Guardia Civil.

Los aspirantes deben cumplir con requisitos como tener nacionalidad española, no tener antecedentes penales y acreditar buena conducta ciudadana. Dependiendo de su formación académica, pueden acceder a diferentes categorías dentro de la reserva voluntaria: Alférez, Sargento o Soldado. Tras completar la formación inicial, los seleccionados firman un compromiso inicial de tres años.