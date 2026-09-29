Los Sindicatos de Inquilinas han convocado movilizaciones generalizadas para este fin de semana, a raíz de los recientes avances en el caso de Maricarmen, quien podrá volver a su hogar tras la presión popular y sindical.

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Los sindicatos exigen que el Gobierno respete el redactado original del Decreto Maricarmen, lo que incluye la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para evitar las estafas en el alquiler de temporada y habitaciones.

La mobilización de millones de personas en las próximas semanas se considera clave para revertir décadas de políticas que han favorecido la especulación en el sector inmobiliario.

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A la espera del contenido exacto de los reales decretos aprobados en el Consejo de Ministros, los Sindicatos de Inquilinas han observado que las movilizaciones ya han comenzado a dar sus frutos, obligando a los partidos políticos y a Urbagestión a reconsiderar sus posiciones.

Por último, los sindicatos han afirmado que este es solo el comienzo y que la situación actual presenta una oportunidad histórica para abordar el conflicto de la vivienda. Las movilizaciones seguirán y culminarán en grandes marchas en las principales ciudades del Estado durante el próximo fin de semana.