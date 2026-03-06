El número premiado en el sorteo de la Cruz Roja, con sede en Ceuta y bajo el lema «La Pelea», ya ha sido extraído; consulte aquí si su boleto ha resultado agraciado
Este viernes, 6 de marzo de 2026, la Cruz Roja ha celebrado un nuevo sorteo especial, una cita marcada en el calendario de los colaboradores y participantes que apoyan la labor social de la institución. En esta ocasión, el sorteo, vinculado a la sede de Cruz Roja Ceuta y denominado bajo el lema «La Pelea» (265), ha centrado la atención de miles de personas que buscan comprobar si su número figura entre los premiados de la jornada.
A continuación, se detalla el número que ha resultado agraciado en este sorteo solidario:
Resultado del Sorteo de la Cruz Roja – Viernes 6 de marzo de 2026:
- Número premiado: 265
- Lema: «La Pelea»
Sobre los sorteos de la Cruz Roja
Los sorteos organizados por la Cruz Roja Española tienen una doble vertiente: por un lado, la posibilidad de obtener premios económicos para los participantes y, por otro, el fin benéfico que persigue la entidad. La recaudación obtenida a través de la venta de estos boletos se destina íntegramente a financiar los proyectos de asistencia social, emergencias, salud y ayuda humanitaria que la organización desarrolla tanto en el ámbito local como nacional.
Tabla de resultados y números premiados
|Fecha
|Nombre popular
|Número
|06/03/2026
|La Pelea
|265
|05/03/2026
|La Casa
|064
|04/03/2026
|El Carbón
|141
|03/03/2026
|Los Bombos
|388
|02/03/2026
|La Mudanza
|569
|28/02/2026
|El Fraile
|867
|27/02/2026
|El Cañón
|625
|26/02/2026
|Los Tacones
|444
|25/02/2026
|El Pavo
|495
|24/02/2026
|La Uva
|415
|23/02/2026
|El Rosario
|568
|21/02/2026
|El Cartucho
|850
|19/02/2026
|El Garrote
|334
|18/02/2026
|España
|820
|17/02/2026
|El Gato
|075
|16/02/2026
|La Campana
|840
|14/02/2026
|El Fuego
|035
|13/02/2026
|El Retrete
|800
|12/02/2026
|El Caballo
|431
|11/02/2026
|La Dama
|408
|10/02/2026
|El Cañón
|325
|09/02/2026
|El Mundo
|947
|07/02/2026
|El Palomo
|592
|06/02/2026
|La Zanahoria
|257
|05/02/2026
|El Avión
|989
|04/02/2026
|La Mudanza
|269
|03/02/2026
|La Cama
|604
|02/02/2026
|El Niño
|903
|31/01/2026
|El Garrote
|134
|30/01/2026
|El Palomo
|492
Verificación y cobro de los premios
Aquellos poseedores de boletos que coincidan con la numeración agraciada deben proceder a la verificación oficial en los puntos de venta autorizados o a través de los canales habilitados por la Cruz Roja. Es fundamental asegurarse de que el boleto se encuentre en buen estado para poder tramitar el cobro dentro de los plazos establecidos por la organización.
Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la información proporcionada. Se recuerda a los usuarios que la única lista oficial válida es la que hace pública la Cruz Roja Española a través de sus canales oficiales de comunicación.