El número premiado en el sorteo de la Cruz Roja, con sede en Ceuta y bajo el lema «La Pelea», ya ha sido extraído; consulte aquí si su boleto ha resultado agraciado

Este viernes, 6 de marzo de 2026, la Cruz Roja ha celebrado un nuevo sorteo especial, una cita marcada en el calendario de los colaboradores y participantes que apoyan la labor social de la institución. En esta ocasión, el sorteo, vinculado a la sede de Cruz Roja Ceuta y denominado bajo el lema «La Pelea» (265), ha centrado la atención de miles de personas que buscan comprobar si su número figura entre los premiados de la jornada.

A continuación, se detalla el número que ha resultado agraciado en este sorteo solidario:

Resultado del Sorteo de la Cruz Roja – Viernes 6 de marzo de 2026:

Número premiado: 265

265 Lema: «La Pelea»

Sobre los sorteos de la Cruz Roja

Los sorteos organizados por la Cruz Roja Española tienen una doble vertiente: por un lado, la posibilidad de obtener premios económicos para los participantes y, por otro, el fin benéfico que persigue la entidad. La recaudación obtenida a través de la venta de estos boletos se destina íntegramente a financiar los proyectos de asistencia social, emergencias, salud y ayuda humanitaria que la organización desarrolla tanto en el ámbito local como nacional.

Tabla de resultados y números premiados

Fecha Nombre popular Número 06/03/2026 La Pelea 265 05/03/2026 La Casa 064 04/03/2026 El Carbón 141 03/03/2026 Los Bombos 388 02/03/2026 La Mudanza 569 28/02/2026 El Fraile 867 27/02/2026 El Cañón 625 26/02/2026 Los Tacones 444 25/02/2026 El Pavo 495 24/02/2026 La Uva 415 23/02/2026 El Rosario 568 21/02/2026 El Cartucho 850 19/02/2026 El Garrote 334 18/02/2026 España 820 17/02/2026 El Gato 075 16/02/2026 La Campana 840 14/02/2026 El Fuego 035 13/02/2026 El Retrete 800 12/02/2026 El Caballo 431 11/02/2026 La Dama 408 10/02/2026 El Cañón 325 09/02/2026 El Mundo 947 07/02/2026 El Palomo 592 06/02/2026 La Zanahoria 257 05/02/2026 El Avión 989 04/02/2026 La Mudanza 269 03/02/2026 La Cama 604 02/02/2026 El Niño 903 31/01/2026 El Garrote 134 30/01/2026 El Palomo 492

Verificación y cobro de los premios

Aquellos poseedores de boletos que coincidan con la numeración agraciada deben proceder a la verificación oficial en los puntos de venta autorizados o a través de los canales habilitados por la Cruz Roja. Es fundamental asegurarse de que el boleto se encuentre en buen estado para poder tramitar el cobro dentro de los plazos establecidos por la organización.

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la información proporcionada. Se recuerda a los usuarios que la única lista oficial válida es la que hace pública la Cruz Roja Española a través de sus canales oficiales de comunicación.