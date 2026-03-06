El estreno de ‘Supervivientes 2026’ ha cumplido con todas las expectativas, marcando el inicio de una de las ediciones más prometedoras de los últimos años. Con Jorge Javier Vázquez liderando desde el plató en Madrid y el emocionante debut de María Lamela en Honduras, la gala inaugural estuvo cargada de adrenalina, saltos desde el helicóptero y los primeros conflictos en la arena.

Una gala marcada por las emociones

La noche comenzó con la emoción a flor de piel de María Lamela. En su estreno como presentadora en los Cayos Cochinos, confesó estar «nerviosa e ilusionada» ante el desafío, recibiendo el aplauso y reconocimiento de Jorge Javier Vázquez, quien destacó su brillante labor en esta primera toma de contacto con la Palapa.

El salto del helicóptero: Alberto Ávila hace historia

Los 18 concursantes oficiales protagonizaron el tradicional salto al agua. Entre todos ellos, destacó la figura de Alberto Ávila, quien ha pasado a la historia del formato al convertirse en el primer atleta paralímpico en participar en el concurso. Su salto no solo fue el más votado por la audiencia, otorgándole un «kit de descanso premium», sino que sirvió como un mensaje de normalización y superación personal.

La jornada también dejó los primeros roces: la tensión entre los exconcursantes de La isla de las tentaciones, Gerard y Claudia, fue evidente desde el primer momento, presagiando que la convivencia en los cayos será, como mínimo, intensa.

Equipos, líderes y nominaciones tempranas

Tras superar un circuito de resistencia, los concursantes fueron divididos en dos equipos:

Equipo Azul: Liderado por Jaime Astrain , comenzarán su aventura en ‘Playa Derrota’.

Liderado por , comenzarán su aventura en ‘Playa Derrota’. Equipo Rojo: Liderado por Gerard Arias, disfrutarán de las comodidades de ‘Playa Victoria’ tras registrar mejores tiempos en la prueba de estreno.

El inicio de la aventura ha sido implacable, ya que antes de instalarse en sus respectivas playas, los concursantes han tenido que nominar. Los primeros nombres que se enfrentan a la posibilidad de abandonar el concurso son José Manuel Soto, Marisa Jara, Álex Ghita y Toni Elías.

La sorpresa: Almudena Porras

Para cerrar una noche frenética, el programa desveló el fichaje estrella: Almudena Porras, rostro conocido de La isla de las tentaciones 9. La concursante se incorporará a la aventura este mismo domingo y no lo hará sola; Jorge Javier Vázquez anunció que ese día entrarán más supervivientes sorpresa, elevando la intriga sobre cómo cambiará la dinámica del grupo en los próximos días.