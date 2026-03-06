El eterno capitán, actualmente sin equipo, reacciona a una publicación sobre un «último baile» en el Santiago Bernabéu, encendiendo las especulaciones en un momento crítico para la defensa blanca.

En el fútbol moderno, un simple clic puede valer más que mil palabras. Sergio Ramos lo sabe bien y ha vuelto a demostrarlo. El central de Camas, que se encuentra como agente libre tras finalizar su etapa en el Sevilla FC, ha revolucionado Instagram al interactuar con una publicación que plantea su regreso al Real Madrid.

El gesto, detectado rápidamente por los aficionados, consistió en un «me gusta» a un post del portal Defensa Central. En dicha publicación se lanzaba una pregunta directa al aire: ¿Un último baile de Ramos en el Madrid?. El que fuera el gran capitán de la «Décima» no dudó en pulsar el corazón, dejando claro que la idea no le resulta, ni mucho menos, indiferente.

¿Necesidad o nostalgia?

No es la primera vez que el nombre de Ramos suena con fuerza para reforzar la zaga madridista. Con la actual plaga de lesiones que asola la línea defensiva de Carlo Ancelotti, la posibilidad de recuperar a un veterano que conoce la casa, mantiene una forma física envidiable y llegaría a coste cero es un debate recurrente en las tertulias deportivas.

A pesar de que el club ha mantenido tradicionalmente una política de «puertas cerradas» para los regresos de leyendas veteranas, el gesto de Ramos se interpreta como un guiño directo a la directiva de Florentino Pérez.

El factor Instagram

Ramos es un experto en manejar los tiempos de la comunicación digital. Este «like» llega en un momento de máxima exposición mediática para el jugador, quien sigue entrenando en solitario con una intensidad que comparte a diario con sus millones de seguidores.

Estado actual: Agente libre (sin equipo).

Agente libre (sin equipo). Contexto: El Real Madrid busca soluciones defensivas ante el exigente calendario de 2026.

El Real Madrid busca soluciones defensivas ante el exigente calendario de 2026. Reacción social: El madridismo se divide entre quienes piden su jerarquía para el tramo final de la temporada y quienes prefieren apostar por el relevo generacional.

Mientras el mercado de fichajes sigue su curso, Ramos sigue lanzando mensajes cifrados. Para muchos, este «me gusta» es la confirmación de que el central está esperando una llamada que le permita colgar las botas en el estadio donde se convirtió en leyenda.