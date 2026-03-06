La noche de los viernes en Telecinco vuelve a apostar por el corazón y la crónica social. A partir de las 21:45 horas, Bea Archidona y Santi Acosta conducirán una nueva entrega de ‘¡De viernes!’, un programa que promete ofrecer testimonios de alto impacto y exclusivas sobre la actualidad de los rostros más conocidos de la televisión.

Irene Rosales: «La infidelidad que más me dolió fue la de la muerte de mi madre»

El plato fuerte de la noche es, sin duda, la entrevista en formato Scoop a Irene Rosales. Tras tres horas de grabación con Santi Acosta, la invitada se abre en canal para repasar los episodios más oscuros de su vida junto a Kiko Rivera. Rosales no se guarda nada, abordando temas tan espinosos como las infidelidades sufridas, el estallido de la guerra entre su marido e Isabel Pantoja, y el estado actual de su relación con la tonadillera e Isa Pantoja.

Raquel Mosquera: El viaje más amargo

El programa ofrecerá en exclusiva el relato del viaje que Raquel Mosquera ha realizado a París para visitar a su marido en la cárcel, donde permanece detenido desde hace ocho meses. Santi Acosta ha acompañado a la protagonista en este difícil trayecto, documentando sus miedos antes del reencuentro y recogiendo su primera reacción al salir de la prisión.

Carlos Lozano: Balance tras ‘GH DÚO’

Tras su reciente victoria en GH DÚO, Carlos Lozano se sienta en el plató de Telecinco. El presentador hará balance de su paso por el reality y, sobre todo, aclarará qué ocurrió realmente en el tenso momento vivido con Cristina Piaget durante la final. ¿Existe una oportunidad para que surja el amor entre ellos? Lozano responderá a esta y otras preguntas en su primera aparición post-concurso.

Karmele Marchante se suma al equipo

La lista de sorpresas de la noche incluye el debut de Karmele Marchante como nueva colaboradora. La periodista se integrará en el equipo de análisis —junto a figuras como José María Almoguera, Rocío Flores y María Jesús Ruiz— para desgranar la última hora de Supervivientes 2026, incluyendo la emisión de imágenes inéditas del arranque de la aventura en Honduras.