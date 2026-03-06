La disputa legal entre la colaboradora televisiva Sarah Santaolalla y el periodista Vito Quiles ha vivido un nuevo episodio de tensión. Tras el anuncio realizado ayer por Quiles en redes sociales, donde proclamaba haber «ganado» el litigio judicial, Santaolalla ha salido al paso para desmentir rotundamente tal afirmación y aclarar el alcance de la resolución judicial.

El núcleo de la resolución judicial

La confusión parte de una providencia judicial que deniega la adopción de medidas cautelares (como la orden de alejamiento) solicitadas por Santaolalla a raíz del incidente ocurrido el pasado lunes a las puertas del Senado.

En el documento, la magistrada argumenta que, en este estadio procesal, «no resulta acreditada una situación de riesgo objetivo» que justifique una medida tan restrictiva, haciendo alusión a la profesión de ambos como periodistas y a su coincidencia en actos públicos. Asimismo, la jueza señala la «levedad de las lesiones» y la falta de pruebas objetivas que las vinculen directamente con el estado de miedo alegado por la denunciante.

Es fundamental precisar que esta resolución no entra en el fondo del asunto, sino que se limita a evaluar la necesidad de medidas urgentes y cautelares, las cuales han sido rechazadas por no considerarse acreditada la urgencia o el riesgo inminente.

La respuesta de Sarah Santaolalla

La tertuliana, que recientemente ha denunciado ser objeto de acoso sistemático, ha negado categóricamente la versión de Quiles: «No se ha negado la agresión, no se cuestiona el acoso». Según Santaolalla, el procedimiento judicial principal ni siquiera ha comenzado, por lo que considera las declaraciones de Quiles como un intento de desinformación.

«Ni siquiera se ha iniciado el procedimiento, ni se han podido mencionar las otras tres denuncias por acoso con documentación y pruebas aportadas», ha lamentado la periodista, quien ha calificado el entorno del periodista como un «circo». Santaolalla ha reafirmado su intención de continuar con el proceso legal: «Tengo claro que este es un procedimiento largo y doloroso, pero llegaré hasta el final».

Un proceso en curso

Tal como ha podido confirmar verTele, aunque la solicitud de medidas cautelares ha sido desestimada por el momento, la causa principal sigue abierta. El procedimiento deberá seguir su curso natural, durante el cual se analizarán las pruebas, testimonios y los hechos denunciados por ambas partes para determinar si hubo o no delito en el enfrentamiento del pasado lunes.