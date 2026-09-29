Profesor de la Autónoma, vicedecano de Relaciones Internacionales y sobrino de la marquesa de Ibias, lidera las demandas del Sindicato de Inquilinas ante el Consejo de Ministros.

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MADRID — La acampada por el derecho a la vivienda instalada en la Puerta del Sol tras el reciente desahucio de la anciana Maricarmen Abascal ha situado en el foco mediático a una de sus caras más visibles: Fernando de los Santos Menéndez. Portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid durante las movilizaciones para exigir al Gobierno la congelación y prórroga de los alquileres, De los Santos combina el activismo a pie de calle con un perfil académico e institucional dentro de la alta docencia universitaria y un singular bagaje familiar.

Nieto del jurista Aurelio Menéndez —ministro de Educación en el primer Gobierno de Adolfo Suárez, cofundador del bufete Uría Menéndez y primer marqués de Ibias—, De los Santos ejerce como profesor ayudante doctor de Filosofía del Derecho y, desde el pasado mes de mayo, ocupa el cargo de vicedecano de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

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Del ámbito académico al activismo por la vivienda

El salto de De los Santos al Sindicato de Inquilinas se produjo en 2023. Según consta en sus biografías públicas, decidió incorporarse a las asambleas de barrio (en concreto como coordinador del Nodo Latina) tras sufrir en primera persona las dificultades de acceso y la subida de precios en el mercado de arrendamiento. Desde entonces, ha pasado a formar parte de la comisión de organización interna de la plataforma.

En sus intervenciones públicas, el portavoz ha abogado por la implantación de contratos de alquiler de carácter indefinido para frenar la «incertidumbre permanente» y el desplazamiento de vecinos que genera la finalización de los contratos temporales y la escalada de las rentas.

Vínculo familiar y trayectoria en la UAM

En el plano académico, De los Santos presentó en 2020 su tesis doctoral sobre la justicia en la educación infantil, trabajo que dedicó expresamente a su abuelo materno, Aurelio Menéndez, a quien definió en los agradecimientos como su «mayor referente». Tras el fallecimiento del exministro y galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, el título nobiliario del marquesado de Ibias recayó en su hija María de las Mercedes Menéndez, tía directa del actual portavoz del movimiento de inquilinos.

La irrupción de De los Santos como voz de las protestas de Sol se produce en un momento de máxima tensión política, en la antesala del Consejo de Ministros fijado para este 29 de septiembre, donde las plataformas en favor de la vivienda exigen la aprobación de un decreto que frene de forma inmediata las expulsiones de inquilinos y ponga límite a las subidas del mercado residencial.