El líder del PP exige mayor presencia del Estado en la ciudad autónoma, reclama para Ceuta y Melilla un estatus similar al de las regiones ultraperiféricas de la UE y acusa al Gobierno central de «subcontratar» la seguridad de la frontera con Marruecos.

CEUTA. — En su segunda visita a Ceuta desde la entrada masiva de migrantes a finales de julio, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles un paquete de medidas urgentes diseñado para «sacar a Ceuta de la UCI». Durante una comparecencia conjunta con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, el líder de la oposición calificó la situación de «invasión» y acusó al Ejecutivo central de «abandonar» a los más de 80.000 ciudadanos ceutíes tras haber perdido el control de la frontera.

En el plano legal e institucional, Feijóo avanzó que el PP acudirá al Tribunal Supremo tras la negativa de varios ministros del Gobierno a comparecer ante el Senado para dar explicaciones sobre la crisis migratoria, recordando que el Ejecutivo «no puede elegir cuál de las dos Cámaras lo fiscaliza».

Las claves del plan: 650 millones, presencia europea y refuerzo estatal

El plan presentado por el dirigente popular, concebido con un horizonte sexenal (seis años) y una inversión prevista de 650 millones de euros para Ceuta y Melilla, estará coordinado por el vicesecretario general del PP y exdirector de la Agencia Tributaria, Juan Bravo.

Entre los ejes principales de la propuesta destacan:

Estatus en la Unión Europea: Promover la presencia directa de Ceuta y Melilla en el Comité de las Regiones y negociar ante Bruselas un régimen de tratamiento singular equivalente al de las Regiones Ultraperiféricas (RUP).

Promover la presencia directa de Ceuta y Melilla en el Comité de las Regiones y negociar ante Bruselas un régimen de tratamiento singular equivalente al de las Regiones Ultraperiféricas (RUP). Refuerzo de la presencia del Estado: Incrementar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), así como el personal militar, judicial y sanitario.

Incrementar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), así como el personal militar, judicial y sanitario. Seguridad y salud pública: Actuar ante lo que el PP considera una triple crisis paralela: de seguridad nacional (por el desbordamiento de la frontera), de orden público y de salud pública, denunciando un colapso en los servicios sanitarios por brotes de enfermedades infectocontagiosas como la sarna y la tuberculosis.

Duras críticas a la política exterior con Marruecos

Núñez Feijóo fue especialmente crítico con la gestión diplomática de La Moncloa, señalando que la crisis actual es el resultado visible de «años de diplomacia secreta con Rabat». A su juicio, el Ejecutivo central ha «subcontratado la llave de la frontera sur de Europa a la buena voluntad de Marruecos», algo que calificó de inaceptable para la soberanía nacional.

Aunque abogó por mantener relaciones de buena vecindad y amistad con el reino alauí, el líder del PP remarcó que las relaciones bilaterales deben asentarse sobre el «respeto» y la «reciprocidad», insistiendo en que la integridad territorial de España no admite matices en Ceuta, Melilla ni en sus aguas jurisdiccionales.