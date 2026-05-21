Cómo estará el tiempo en Ceuta este jueves, 21 de mayo de 2026? De acuerdo con los datos de la AEMET, la jornada se presenta poco nubosa, con temperaturas que se moverán entre 18°C y 24°C. La sensación térmica acompañará de forma similar a los valores del termómetro, sin grandes sobresaltos a lo largo del día.

En cuanto al ambiente, el viento soplará desde el SE con una intensidad de 15 km/h. La probabilidad de precipitación es de 0%, por lo que no se esperan lluvias. Además, la humedad relativa oscilará entre 65% y 90%, mientras que el índice UV máximo alcanzará 9, un valor alto que conviene tener en cuenta.

Previsión para los próximos días

La tendencia que marca la AEMET para los próximos días mantiene un tono estable. El viernes, 22 de mayo se espera con nuboso y temperaturas de nuevo entre 18°C y 24°C. El viento será también del SE, pero algo más suave, en torno a 10 km/h, y no hay riesgo de lluvia (precipitación del 0%, según la información disponible).

PUBLICIDAD

De cara al sábado, 23 de mayo, el cielo tenderá a despejado. Las temperaturas se mantienen en el mismo rango, con 24°C como máxima y 18°C como mínima, mientras que el viento girará hacia el este (E) y aumentará hasta 20 km/h. Para el domingo, 24 de mayo, se indica máxima de 23°C y mínima de 18°C, con viento no especificado en los datos aportados (aparece en blanco), por lo que conviene consultar actualizaciones si necesitas afinar la planificación.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 18°C

18°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: SE, 15 km/h

SE, 15 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: máxima 90% y mínima 65%

máxima 90% y mínima 65% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con un UV máximo de 9, es recomendable protegerse del sol (gafas, sombrero o gorra y crema solar) y evitar las horas centrales si puedes. Aunque las temperaturas son agradables, no conviene descuidar una chaqueta ligera para la franja de mínima. Por último, al soplar viento SE de 15 km/h, presta atención si vas a salir a la calle con objetos que puedan moverse y elige ropa cómoda y segura para paseos.