El presidente de la Ciudad hace balance de la legislatura situando el empleo, la vivienda, las inversiones y la gestión migratoria como los pilares de la transformación económica local.

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ha protagonizado este miércoles el último Debate sobre el Estado de la Ciudad de la actual legislatura. Durante una intensa sesión —marcada inicialmente por la toma de posesión de Yolanda Merelo como nueva diputada de Vox tras la renuncia de Teresa López—, Vivas ha defendido firmemente que Ceuta se encuentra en pleno «tránsito» hacia un modelo económico «más sólido, estable, verde, azul e inteligente», logrando superar con éxito el impacto del fin del porteo y del comercio transfronterizo.

1. Empleo: Cifras récord y superación del modelo fronterizo

A pesar de que el desempleo sigue siendo «la principal preocupación de los ceutíes», el presidente ha exhibido datos macroeconómicos optimistas que reflejan la resistencia de la economía local:

Récord histórico: El pasado mes de abril se rozaron las 25.000 afiliaciones a la Seguridad Social.

El pasado mes de abril se rozaron las a la Seguridad Social. Balance de legislatura: Ceuta cuenta hoy con 1.848 trabajadores más que al inicio del mandato.

Ceuta cuenta hoy con que al inicio del mandato. Reducción del paro: El número de demandantes de empleo ha caído un 16%.

Vivas ha atribuido este giro positivo a cinco factores estratégicos: el auge del juego online (que ya genera más de 1.200 empleos directos), la rebaja del IPSI al comercio aplicada en diciembre de 2023, el impulso al turismo, la recuperación del puerto y la concertación social. Proyectos como el Data Center, el Polo Digital y la cátedra de Inteligencia Artificial con la Universidad de Granada consolidan esta apuesta tecnológica.

2. Vivienda e Inversiones: 242 millones para las barriadas

El bloque social y urbanístico ha tenido un peso específico en el discurso. El jefe del Ejecutivo local ha recordado el compromiso de construir cerca de 1.000 viviendas asequibles y sociales. De hecho, avanzó que antes de concluir la legislatura el 70% de estas promociones ya estará en fase de construcción.

Hito del suelo: Vivas ha ensalzado el histórico acuerdo con el Ministerio de Defensa para la cesión de 140.000 metros cuadrados en los antiguos acuartelamientos de Otero, Fiscer y Fuentes Pila.

En cuanto a la inversión pública, la Ciudad ha movilizado 242 millones de euros destinados principalmente a barriadas (como Hadú, Príncipe Alfonso o Plaza Nicaragua), la modernización de los servicios públicos (Policía Local, Bomberos, autobuses y limpieza) y la rehabilitación del patrimonio histórico y multicultural.

3. Presión migratoria: Defensa del visado y reparto obligatorio

Uno de los puntos más firmes de la comparecencia ha sido la política fronteriza y de extranjería. El presidente ha tildado de «insostenible» la situación previa en el Tarajal y ha defendido firmemente la exigencia de visado para frenar la economía sumergida y mejorar la seguridad.

Asimismo, ha respaldado de forma rotunda la reforma estatal para el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados. Según los datos aportados por Vivas, de no aplicarse la solidaridad interterritorial consagrada en la Constitución, Ceuta sufriría hoy la «asfixia» de sus recursos, con 745 menores acogidos y un sistema asistencial totalmente colapsado.

4. «La lealtad institucional no es negociable»

Frente a las críticas, Vivas ha abogado por mantener la cooperación con el Gobierno de la Nación por encima de las siglas políticas, respaldando proyectos estratégicos mutuos como el cable submarino con la península o la nueva estación marítima. No obstante, esto no ha impedido que el presidente plantee exigencias firmes al Estado, tales como:

Mejoras estructurales en Sanidad y Educación .

. La recuperación de las bonificaciones a la Seguridad Social .

. Una ley de suelo específica para Ceuta y una mejor financiación autonómica.

«Lo mejor está por venir»

El presidente ha cerrado su intervención con un mensaje de optimismo, apelando a la convivencia y a la multiculturalidad como las verdaderas fortalezas de la identidad ceutí. Con la mirada puesta en el futuro inmediato, Vivas ha asegurado que dejará encarrilados planes de calado como la conexión Puerto-Ciudad, la reforma de la Almadraba y la actualización del Régimen Económico y Fiscal (REF). “Lo mejor para Ceuta está por venir”, ha concluido.