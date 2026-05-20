La administración asegura que las dos primeras jornadas de paros nacionales convocados por la CESM han tenido un impacto mínimo y subraya que la actividad asistencial en Ceuta y Melilla se desarrolla con total normalidad.

CEUTA. – El Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha informado de que el seguimiento de la huelga de personal facultativo convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para todo el Sistema Nacional de Salud no ha superado el 5% de participación en sus centros e instituciones dependientes. A través de un comunicado oficial, la entidad pública detalló que las dos primeras jornadas de movilizaciones se saldaron con una cuota de paro de apenas el 4% (sobre un censo de 571 profesionales) y del 5% (sobre un total de 566 personas) respectivamente.

La huelga, que constituye la tercera ronda de paros de este colectivo, está programada para extenderse hasta el próximo viernes 22 de mayo. Desde Ingesa se ha querido desvincular el conflicto de su marco de gestión directa, argumentando que las protestas obedecen a motivos ajenos a su ámbito competencial, concretamente por la disconformidad de los facultativos —médicos, farmacéuticos o biólogos— con el Proyecto de Ley del Estatuto Marco.

Baja incidencia en las áreas de Ceuta y Melilla

El desglose diario facilitado por la administración sanitaria muestra una participación residual en los territorios bajo su gestión directa:

Área Sanitaria de Ceuta: En la jornada del 18 de mayo, únicamente 14 profesionales secundaron el paro frente a los 251 que acudieron a trabajar. Durante el segundo día, la cifra de huelguistas se situó en 15 personas, mientras que 245 facultativos desempeñaron sus labores con normalidad.

En la jornada del 18 de mayo, únicamente 14 profesionales secundaron el paro frente a los 251 que acudieron a trabajar. Durante el segundo día, la cifra de huelguistas se situó en 15 personas, mientras que 245 facultativos desempeñaron sus labores con normalidad. Área Sanitaria de Melilla: El primer día de movilización fue respaldado por 9 trabajadores frente a 210 que no lo hicieron. En la jornada posterior, el paro fue seguido por 14 profesionales, mientras que 283 asistieron a sus puestos.

El primer día de movilización fue respaldado por 9 trabajadores frente a 210 que no lo hicieron. En la jornada posterior, el paro fue seguido por 14 profesionales, mientras que 283 asistieron a sus puestos. Centro Nacional de Dosimetría de Valencia: Ingesa ha asegurado que ningún profesional adscrito a este centro participó en las protestas.

Las autoridades sanitarias han incidido en que la actividad médica ha sido adaptada o reprogramada con total normalidad, registrándose una incidencia mínima tanto en los servicios de Atención Primaria como en la red de Atención Hospitalaria. Asimismo, el comunicado enfatiza de manera tajante que la institución «no es responsable ni de la convocatoria de huelga ni, desde luego, de su escasísimo seguimiento, ni del rechazo que suscita en el resto de colectivos y entre la ciudadanía».

Un sistema de cómputo basado en las nóminas

Para responder a posibles dudas sobre las estadísticas presentadas, Ingesa ha defendido que el cómputo del seguimiento es «absolutamente objetivo y transparente». Según explican, los datos se recaban de manera puntual al inicio de los tres turnos de trabajo diarios: noche, mañana y tarde.

La dirección sanitaria concluye recordando que el ejercicio del derecho fundamental a la huelga implica la suspensión temporal del contrato de trabajo y conlleva el correspondiente descuento de haberes en las retribuciones de los participantes, lo que permite determinar con exacta facilidad el número real de personas que se ausentan voluntariamente de sus puestos de trabajo.