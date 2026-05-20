La ciudad autónoma concentra casi una cuarta parte de la inmigración que llega a España en 2026, convirtiéndose en la excepción a la tendencia a la baja registrada en el resto del territorio nacional.

CEUTA. – Las entradas irregulares de inmigrantes en Ceuta han experimentado un drástico incremento del 265,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según el último balance oficial hecho público por el Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026 se han detectado un total de 2.187 llegadas a la ciudad autónoma, frente a las 598 personas que se contabilizaron a mediados de mayo de 2025.

Este comportamiento al alza sitúa a la ciudad como la gran excepción de la estadística estatal. Mientras que el territorio nacional refleja una tónica generalizada de descenso en la llegada de migrantes desde que comenzó el año, la presión sobre Ceuta se mantiene en niveles históricos: solo en los últimos quince días han accedido a la localidad norteafricana más personas que en todo lo que va de año en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Freno en la última quincena y el criterio de recuento por mar

A pesar de la magnitud de las cifras acumuladas, los datos correspondientes a las últimas dos semanas apuntan a una notable contención en el ritmo de entradas. La última quincena se ha consolidado como la de menor intensidad en lo que va de 2026, siendo la primera del año en la que se registra menos de un centenar de llegadas, concretamente 86 inmigrantes, todos ellos por la vía terrestre.

Por el contrario, el registro oficial de entradas por vía marítima se mantiene técnicamente a cero debido a los criterios de baremación del Ministerio del Interior. Las estadísticas solo computan la llegada por mar si, además de localizar al migrante —quien puede alcanzar el litoral a nado—, las fuerzas de seguridad consiguen interceptar y localizar de manera efectiva la embarcación utilizada para el trayecto.

Ceuta asume el 24% del total de las llegadas nacionales

El informe del Ministerio del Interior detalla que el total de inmigrantes que han accedido de forma irregular a España en lo que va de año asciende a 9.047 personas. El desglose de este balance sitúa a Ceuta en una posición de extrema vulnerabilidad dentro del mapa migratorio nacional.

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Con los datos actuales sobre la mesa, prácticamente uno de cada cuatro migrantes que logran cruzar las fronteras españolas —un 24,17% del total del país— lo hace a través de Ceuta. El indicador refleja la asimetría de los flujos fronterizos actuales respecto a otras zonas habitualmente sensibles como Canarias, Baleares o la propia Melilla.