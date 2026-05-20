La nueva representante de la formación asume el cargo tras la renuncia de Teresa López, en una sesión coincidente con el inicio del Debate del Estado de la Ciudad.

CEUTA – En una jornada de gran relevancia política para la ciudad autónoma, la Asamblea de Ceuta ha formalizado este miércoles la incorporación de Yolanda Merelo como nueva diputada del grupo parlamentario Vox. Merelo ha jurado su cargo a primera hora de la mañana, cubriendo la vacante dejada por la anterior representante de la formación, Teresa López, quien abandonó el acta a finales del pasado mes de abril.

Un relevo marcado por la Junta Electoral

El relevo en el arco parlamentario se ha producido minutos antes del arranque del Debate del Estado de la Ciudad. Según explicó el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, este cambio en la composición de la Asamblea responde estrictamente a una decisión adoptada por la Junta Electoral.

La resolución del órgano electoral ha permitido agilizar los trámites para que la nueva representante pudiera tomar posesión de su escaño de forma institucional antes de dar comienzo al pleno de política general, que por reglamento se celebra de manera anual.

El juramento y la bienvenida institucional

Siguiendo el protocolo oficial, Yolanda Merelo ha acatado la Constitución y el Estatuto de Autonomía, comprometiéndose formalmente a cumplir con sus obligaciones legales y éticas, guardar y hacer guardar las leyes, y respetar los derechos y libertades de los ciudadanos ceutíes.

Tras el juramento, la Presidencia de la Asamblea ha dedicado unas palabras de bienvenida a la nueva diputada, subrayando la importancia de su incorporación a «esta su casa» y deseándole el mayor de los éxitos en el desempeño de sus nuevas funciones legislativas y políticas.

Vox celebra la recuperación del acta Con este movimiento, Vox Ceuta materializa la recuperación de un acta que, según manifestó la propia formación el pasado 28 de abril, “nunca debió ser arrebatada a sus electores”.

Los motivos de la salida de Teresa López

La llegada de Merelo se produce tras la renuncia oficial de Teresa López, anunciada el pasado 28 de abril. En aquella ocasión, la ex de la formación detalló a través de un comunicado que su marcha se debía estrictamente a motivos personales y profesionales que le impedían compaginar su vida privada con las responsabilidades de la cámara legislativa.

En su carta de despedida, López calificó de «honor» haber servido a Ceuta y aseguró marcharse con la convicción de haber cumplido con la confianza depositada por los ciudadanos. A partir de este miércoles, Merelo asume de forma plena dicha responsabilidad en la actividad diaria de la institución.