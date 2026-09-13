Un grupo de empresarios locales ha asumido el coste del despliegue técnico que permitirá seguir este lunes en la plaza de los Reyes, en una pantalla gigante y de forma abierta al público, el programa El Hormiguero en el que está prevista la intervención del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, para abordar la situación de Ceuta.

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La emisión se enmarca en la acampada reivindicativa convocada en la propia plaza a partir de las 18:15 del lunes 14 de septiembre. La organización ha pedido a los asistentes que acudan con silla y bandera, y ha situado el seguimiento colectivo del programa como uno de los momentos centrales de la jornada.

La aportación de los empresarios se limita a la financiación del equipo audiovisual —pantalla y sonido— para que la retransmisión pueda seguirse en la calle sin coste para los asistentes.

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La convocatoria se difunde bajo los lemas «Ceuta dice: esto es una invasión» y «Exigimos soluciones», con los que los organizadores reclaman una respuesta a la situación migratoria en la ciudad.

El acto está previsto en la plaza de los Reyes desde las 18:15 horas y es de acceso libre.