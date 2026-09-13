Este domingo, 13 de septiembre de 2026, las líneas marítimas entre Ceuta y Algeciras operan desde las 06:00 (primera salida desde Ceuta) hasta las 21:30 (última salida desde Algeciras). Operan Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea; los Fast Ferry tardan aproximadamente 60 minutos y los Ferry alrededor de 90 minutos, según el buque y la línea.

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Abajo están los horarios de hoy en ambas direcciones, ordenados por hora de salida.

Ruta Ceuta – Algeciras

Las salidas desde Ceuta hacia Algeciras comienzan a las 06:00 y se extienden hasta las 21:00, con servicios de Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea.

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Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Desde Algeciras las salidas arrancan a las 06:30 y llegan hasta las 21:30; las mismas navieras prestan servicio durante la jornada.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Preséntese en el Puerto de Ceuta con al menos 45 minutos de antelación, sobre todo en días de mayor afluencia; confirme el horario con la compañía antes de desplazarse.

Consulte la previsión meteorológica para el Estrecho, ya que las condiciones pueden alterar la operativa, y lleve la documentación necesaria para el viaje. Para cambios o incidencias, póngase en contacto con la naviera correspondiente.

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