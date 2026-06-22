El tiempo en Ceuta para este lunes, 22 de junio de 2026 llega con una señal clara: jornada estable y sin apenas sorpresas. Así lo reflejan los datos de la AEMET, con un cielo poco nuboso, temperaturas suaves para la época y una brisa moderada que acompaña durante el día.

De acuerdo con la previsión, la temperatura máxima alcanzará los 26°C y la mínima se quedará en 21°C. La sensación térmica se mantiene en el mismo rango, sin variaciones destacables. El viento sopla del NE con una velocidad de 10 km/h y la probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan lluvias. Además, la humedad relativa oscila entre 75% y 100% y el índice UV máximo llega a 9.

Previsión para los próximos días

La estabilidad continúa durante los próximos días, con cambios más bien en la nubosidad y en la dirección del viento. El martes 23 de junio se mantiene en máximas de 26°C y mínimas de 21°C, con nubes altas y viento del SE de 5 km/h. Será un día parecido al de hoy, pero con más “veladuras” en el cielo.

El miércoles 24 la AEMET prevé de nuevo 26°C como máxima y 21°C como mínima, con poco nuboso y viento del N que aumenta hasta 15 km/h. Ya el jueves 25 bajan ligeramente las cifras: 25°C de máxima y 20°C de mínima, aunque para ese día la información de estado del cielo y velocidad del viento figura incompleta en los datos facilitados, por lo que no se detalla en esta noticia.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: NE, 10 km/h

NE, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 75% y 100%

entre 75% y 100% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con el UV máximo en 9, es recomendable protegerse del sol (sombrero/gorra, gafas y crema solar) especialmente en las horas centrales. Aunque no se esperan lluvias (0%), la combinación de humedad alta y viento del NE aconseja llevar ropa ligera pero cómoda y evitar la exposición prolongada si notas sensación de calor. Para salir temprano o al anochecer, la mínima de 21°C invita a no ir excesivamente abrigado, pero sí a ajustar la vestimenta si eres de piel sensible.