La guardia farmacéutica en Ceuta permite a los vecinos disponer de un servicio de atención cuando las farmacias no tienen el horario habitual. Para el lunes, 22 de junio de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha publicado la información correspondiente a las farmacias de guardia de este día.
En esta actualización, se detalla el reparto por zonas y el turno de noche. A continuación, consulta si hay farmacias registradas en cada apartado para que puedas organizarte con tiempo.
Zona Centro
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Campo Exterior
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Turno noche
No hay farmacia de guardia registrada para este turno en Ceuta para el lunes 22 de junio de 2026.
Ante cualquier necesidad urgente, si te toca acudir a una farmacia fuera de horario, lleva tu receta médica (o la documentación necesaria) para agilizar la atención desde el primer momento. En horarios nocturnos, planificar con antelación ayuda a reducir esperas y facilita que el personal pueda comprobar la medicación con mayor rapidez.