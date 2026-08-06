Más de un centenar de menores migrantes no acompañados han pasado su primera noche en uno de los colegios habilitados en Ceuta para reforzar la atención de emergencia tras la crisis migratoria registrada a finales de julio.

El centro es uno de los dos colegios solicitados por el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, ante la saturación de los recursos de acogida de la ciudad autónoma.

El Ministerio ha precisado que los traslados que se están realizando desde Ceuta hacia la Península corresponden, por ahora, a menores que ya se encontraban en la ciudad antes de las llegadas de los días 30 y 31 de julio.

Un colegio ya funciona como recurso de emergencia

El centro habilitado acoge actualmente a más de cien niños y adolescentes, que reciben asistencia después de haber pasado allí su primera noche.

Juventud e Infancia había solicitado la apertura de dos colegios para atender a los menores llegados durante la crisis, con especial atención a las niñas.

El departamento asegura que mantiene contacto con el Gobierno de Ceuta, la Delegación del Gobierno y otras administraciones para garantizar los derechos y la protección de los menores no acompañados.

Ceuta atiende a unos 1.100 menores

El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, cifró este miércoles en aproximadamente 1.100 el número de menores migrantes acogidos actualmente en Ceuta.

Vivas también informó de que se están produciendo traslados hacia la Península. No obstante, fuentes del Ministerio aclararon que esos movimientos afectan a menores que ya estaban en la ciudad antes de la entrada masiva de finales de julio.

La identificación y evaluación de los niños y adolescentes que llegaron durante la crisis todavía continúa.

El Gobierno aprueba 25 millones para la atención

El Ejecutivo ha autorizado una partida extraordinaria de 25 millones de euros destinada a reforzar la atención de los menores migrantes en Ceuta.

Estos fondos deberán contribuir a ampliar los recursos de acogida y cubrir necesidades como alojamiento, alimentación, atención sanitaria y asistencia social.

La ciudad autónoma ha advertido en los últimos días de que su sistema se encuentra muy por encima de la capacidad habitual.

Sira Rego viajará este viernes a Ceuta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se desplazará este viernes 7 de agosto a Ceuta para evaluar la situación sobre el terreno.

Durante su visita mantendrá encuentros con Juan Jesús Vivas y con el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez.

También se reunirá con organizaciones dedicadas a la protección de la infancia para analizar las necesidades inmediatas y la coordinación de las medidas de acogida.