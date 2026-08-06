El Partido Popular ha solicitado que el Congreso de los Diputados y el Senado mantengan actividad extraordinaria durante agosto para analizar la crisis provocada por la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo reclama la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de varios ministros y de responsables de los servicios de inteligencia para explicar lo ocurrido y detallar las medidas adoptadas.

El PP considera que la gravedad de la situación exige una respuesta inmediata en sede parlamentaria, después de que su petición inicial para que compareciera Sánchez no fuera atendida.

Cuatro comisiones en el Senado

Los populares plantean habilitar en el Senado, donde cuentan con mayoría absoluta, al menos cuatro comisiones durante el periodo vacacional:

Defensa.

Interior.

Asuntos Exteriores.

Seguridad Nacional.

El partido también ha pedido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que convoque cuanto antes la Diputación Permanente de la Cámara Baja para autorizar sesiones extraordinarias en esas mismas áreas.

El objetivo es que el Parlamento pueda fiscalizar la actuación del Ejecutivo pese a la reducción de la actividad ordinaria durante agosto.

El PP reclama explicaciones a tres ministros

La formación solicita que comparezcan los titulares de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores: Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares.

El PP quiere conocer qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno para impedir que se repita una entrada similar. La formación continúa calificando lo ocurrido como una “invasión”, término que pertenece a su valoración política de la crisis.

Los populares también aseguran que en las redes sociales circulan mensajes que convocan una nueva entrada masiva para el 15 de agosto, aunque esa información no implica que exista una operación confirmada.

Piden la comparecencia de la directora del CNI

El grupo popular del Congreso ha registrado además la solicitud de comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro.

El PP pretende que Casteleiro y la ministra de Defensa acudan ante la Comisión de Secretos Oficiales para informar sobre los datos de inteligencia disponibles antes, durante y después de la crisis fronteriza.

La formación también ha solicitado la comparecencia de Diego Rubio, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.

El cese de una funcionaria, entre las explicaciones reclamadas

Los populares quieren que Rubio explique el cese de una funcionaria de Seguridad Nacional que habría informado sobre el número de personas que llegaron a Ceuta.

El PP considera que ese asunto debe aclararse en sede parlamentaria y vincula la decisión con la gestión informativa realizada durante la crisis.

Por el momento, el Gobierno no ha comunicado si atenderá las solicitudes de comparecencia ni si respaldará la celebración de las sesiones extraordinarias planteadas por la oposición.