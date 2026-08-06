Las llegadas irregulares de migrantes a Ceuta por vía terrestre aumentaron un 164,1% entre enero y julio de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, según el último balance publicado por el Ministerio del Interior.

El recuento no incluye las entradas registradas durante los días 30 y 31 de julio, cuando se produjo la llegada masiva desde Marruecos. Interior señala que esas cifras requieren un “análisis específico” y, por tanto, no aparecen incorporadas al informe quincenal.

Sin contabilizar esas dos jornadas, un total de 3.835 personas entraron irregularmente en Ceuta por vía terrestre durante los primeros siete meses del año.

Ceuta registra 2.383 llegadas más que en 2025

En el mismo periodo de 2025 se contabilizaron 1.452 entradas, lo que supone un incremento de 2.383 personas en términos absolutos.

La subida refleja el aumento de la presión migratoria terrestre sobre la ciudad autónoma incluso antes de la crisis registrada al finalizar julio.

Los datos definitivos del año podrían experimentar una variación considerable cuando el Ministerio del Interior incorpore las cifras correspondientes a la entrada masiva de los días 30 y 31.

También aumentan las entradas en Melilla

El balance de Interior recoge igualmente un aumento de las llegadas irregulares a Melilla.

Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026 entraron 18 personas por vía marítima, tres más que en el mismo periodo del año anterior.

Por vía terrestre fueron contabilizadas 347 llegadas, frente a las 149 registradas en 2025. Esto representa un incremento del 132,9%.

Las llegadas a Canarias caen casi un 60%

La evolución es diferente en Canarias, donde las entradas irregulares por mar descendieron un 59,6%.

Durante los primeros siete meses del año llegaron al archipiélago 4.675 personas a bordo de 63 embarcaciones.

En el mismo periodo de 2025 se habían contabilizado 11.575 migrantes en 191 pateras, lo que supone una reducción de 6.900 llegadas.

Aumentan las cifras en Baleares y la Península

En Baleares, las entradas irregulares por vía marítima aumentaron un 10,1%, al pasar de 3.510 personas en 2025 a 3.864 en 2026.

También crecieron las llegadas a la Península, que pasaron de 3.567 a 4.358 migrantes, un incremento del 22,17%.

En conjunto, Península y Baleares recibieron por mar a 8.222 personas, un 16,2% más que durante los primeros siete meses del año anterior.

Estas llegadas se produjeron en 439 embarcaciones, un 3,7% menos que en 2025.

El total nacional desciende un 15,7%

Pese al incremento registrado en Ceuta, Melilla, Baleares y la Península, el balance total de llegadas irregulares a España presenta un descenso.

Entre enero y julio de 2026 entraron al país por vía terrestre y marítima 17.097 migrantes, un 15,7% menos que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 20.271.

Por vía marítima llegaron 12.915 personas, un 30,8% menos que el año anterior, a bordo de 506 embarcaciones.

El descenso general está condicionado principalmente por la fuerte reducción de las llegadas a Canarias, mientras Ceuta registra un acusado aumento que todavía no incluye la entrada masiva de finales de julio.