Este lunes, 25 de mayo de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por una jornada estable. De acuerdo con los datos de la AEMET, se espera poco nuboso y temperaturas que irán de 18°C a una máxima de 22°C, con sensación térmica similar durante toda la franja diurna.

El ambiente será bastante agradable, aunque con viento del sureste (SE) de 10 km/h. Además, la probabilidad de precipitación es 0%, por lo que no se esperan lluvias. En cuanto a la humedad, el rango observado va del 75% al 95%, y el índice UV máximo alcanza 8, un valor alto que conviene tener en cuenta para las horas de más sol.

Previsión para los próximos días

La estabilidad continúa también en los próximos días según la AEMET. El martes 26 de mayo se repetirá el rango térmico, con máxima de 22°C y mínima de 18°C, cielo poco nuboso y viento del Este (E) a 15 km/h.

Ya el miércoles 27 de mayo, el panorama tiende a más limpio: máxima de 22°C, mínima de 18°C y cielo despejado. El viento del Este se intensifica hasta 25 km/h, por lo que el paseo y las actividades al aire libre se notarán más por el aire.

Para el jueves 28 de mayo, la información disponible indica máxima de 22°C y mínima de 18°C, con un campo de estado del cielo no especificado en los datos facilitados. En el apartado del viento, tampoco se aporta un valor concreto (aparece sin dato), por lo que conviene estar atento a la actualización si se quiere afinar en esa jornada.

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Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 22°C

22°C Temperatura mínima: 18°C

18°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: SE, 10 km/h

SE, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: 75% a 95%

75% a 95% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Con UV 8, es recomendable protegerse del sol (crema, gafas y sombrero) especialmente en las horas centrales. Aunque las temperaturas no son extremas, el rango de 18-22°C invita a salir con una prenda ligera, y si vas a la calle a última hora, ten en cuenta el viento del SE. No hará falta paraguas porque la precipitación es del 0%.