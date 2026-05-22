La jornada de viernes, 22 de mayo de 2026 mantiene una oferta amplia de ferries en el Estrecho para moverse entre Ceuta y Algeciras. Operan Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea, con travesías que oscilan entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry).

Si viajas hoy, consulta con antelación la salida que te encaje: hay salidas a lo largo de toda la franja diaria y varias combinaciones por compañía.

Ruta Ceuta – Algeciras

En la ruta Ceuta → Algeciras, las salidas del día comienzan a las 06:00 y se mantienen hasta las 23:00, con opciones de Fast Ferry y Ferry durante toda la jornada.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En la ruta Algeciras → Ceuta, el servicio empieza a las 06:30 y finaliza a las 23:30, con salidas de Fast Ferry y Ferry a lo largo del día.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para evitar contratiempos, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación, especialmente en horarios punta. Verifica siempre tu salida con la compañía antes de desplazarte y revisa las condiciones meteorológicas del Estrecho.

Por último, prepara la documentación de viaje con tiempo y ten en cuenta la duración del trayecto: las opciones Fast Ferry (60 min) y los Ferry (90 min) pueden ajustar tus planes.