La jornada de viernes, 22 de mayo de 2026 mantiene una oferta amplia de ferries en el Estrecho para moverse entre Ceuta y Algeciras. Operan Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea, con travesías que oscilan entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry).
Si viajas hoy, consulta con antelación la salida que te encaje: hay salidas a lo largo de toda la franja diaria y varias combinaciones por compañía.
Ruta Ceuta – Algeciras
En la ruta Ceuta → Algeciras, las salidas del día comienzan a las 06:00 y se mantienen hasta las 23:00, con opciones de Fast Ferry y Ferry durante toda la jornada.
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|08:00
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|09:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:45
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|16:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|17:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:15
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|19:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|20:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|22:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|23:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
Ruta Algeciras – Ceuta
En la ruta Algeciras → Ceuta, el servicio empieza a las 06:30 y finaliza a las 23:30, con salidas de Fast Ferry y Ferry a lo largo del día.
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|08:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|09:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:30
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:00
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|15:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|16:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|17:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|19:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|20:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|21:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|22:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|23:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
Recomendaciones para viajeros
Para evitar contratiempos, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación, especialmente en horarios punta. Verifica siempre tu salida con la compañía antes de desplazarte y revisa las condiciones meteorológicas del Estrecho.
Por último, prepara la documentación de viaje con tiempo y ten en cuenta la duración del trayecto: las opciones Fast Ferry (60 min) y los Ferry (90 min) pueden ajustar tus planes.