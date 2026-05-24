Este domingo, 24 de mayo de 2026, el tiempo en Ceuta se presenta estable según la información de la AEMET. Para la jornada, se esperan nubes altas y temperaturas que oscilarán entre 18°C y 23°C, con una sensación térmica que acompaña de forma muy similar: también de 18°C a 23°C. La clave del día estará más en el viento que en la lluvia, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%.

En cuanto al ambiente, el viento sopla del Este (E) con una velocidad de 15 km/h. Además, la humedad relativa se moverá entre 70% y 90%, lo que puede aportar cierta sensación de “aire cargado” en las horas centrales, aunque sin llegar a condiciones de riesgo por lluvias. El índice UV máximo alcanza 8, un nivel que invita a tomar precauciones frente al sol.

Previsión para los próximos días

De cara al lunes, 25 de mayo, la AEMET mantiene un escenario despejado en Ceuta, con temperaturas prácticamente continuistas: 24°C de máxima y 18°C de mínima. El viento del Este volverá a estar presente con 15 km/h, así que se notará una brisa constante, sin que esté asociada a precipitación.

El martes, 26 de mayo seguirá la tendencia estable: despejado y termómetros entre 23°C y 18°C. En este caso, el viento del Este aumenta hasta 25 km/h, por lo que conviene tenerlo en cuenta si vas a pasar el día en la calle o en zonas más expuestas. Para el miércoles, 27 de mayo, la AEMET marca máxima de 23°C y mínima de 18°C con el apartado de estado del cielo indicado de forma incompleta en los datos facilitados; por lo demás, se informa del viento sin velocidad concreta (aparece sin valor), así que es un día para vigilar actualizaciones.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 23°C

23°C Temperatura mínima: 18°C

18°C Estado del cielo: Nubes altas

Nubes altas Viento: E a 15 km/h

E a 15 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 70% y 90%

entre 70% y 90% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Con UV máximo 8, es recomendable protegerse del sol (gorra, crema y horas de menor intensidad si puedes). Aunque no haya lluvia (0%), el viento del Este puede sentirse en paseos y zonas abiertas: lleva una prenda ligera si eres sensible a la brisa, y aprovecha para ventilar y planificar actividades al aire libre con tranquilidad.