La AEMET marca para sábado 23 de mayo de 2026 un día estable en Ceuta, con el cielo nuboso y temperaturas que se mantienen en un rango agradable: máxima de 24°C y mínima de 18°C. Aunque el calor está presente, la sensación térmica acompaña de forma similar (de 24°C a 18°C), sin sorpresas térmicas.

En cuanto al viento, sopla del sureste (SE) con una intensidad de 10 km/h. La probabilidad de precipitación es del 0%, así que no se esperan lluvias. También destaca la humedad, que oscila entre 65% y 90%, y un índice UV máximo de 8, un nivel alto que conviene tener en cuenta si se va a estar al aire libre.

Previsión para los próximos días

De cara a domingo 24 de mayo, la tendencia continúa con muy nuboso. La temperatura se mantiene casi igual, con 23°C como máxima y 18°C como mínima. Además, el viento rota hacia el este (E), aumentando hasta 15 km/h, lo que puede hacer que el ambiente se note más fresco en momentos puntuales.

El lunes 25 de mayo se anuncia con poco nuboso y temperaturas que vuelven a subir ligeramente: 24°C de máxima y 18°C de mínima. En esta jornada, el viento del este (E) se incrementa de forma notable hasta 25 km/h, por lo que conviene ir con precaución si hay planes al aire libre o se circula con rachas.

Para martes 26 de mayo, según los datos disponibles, se mantiene un patrón similar en temperaturas: 23°C de máxima y 18°C de mínima. El registro que figura para el estado del cielo aparece incompleto en la información facilitada y el dato de viento no incluye la cifra de velocidad (solo se indica que aparece “viento” sin valor). En cualquier caso, la referencia térmica apunta a una jornada templada, sin cambios bruscos.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 18°C

18°C Estado del cielo: Nuboso

Nuboso Viento: SE, 10 km/h

SE, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: 65% – 90%

65% – 90% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Con 0% de precipitación y cielo nuboso, no hará falta paraguas, pero sí conviene prestar atención al UV máximo de 8: usa protección solar y busca sombra si sales en horas centrales. La temperatura oscila entre 18°C y 24°C, así que una ropa ligera con algo de abrigo para la noche puede ser una buena opción. Además, aunque el viento es moderado (SE 10 km/h), si tienes planes en la costa o zonas abiertas, toma precauciones por el componente del sureste.