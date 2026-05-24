Este domingo, 24 de mayo de 2026, el Estrecho vuelve a concentrar un importante flujo de pasajeros con varias salidas regulares entre Ceuta y Algeciras. Operan Baleària, DFDS y Naviera Armas, con travesías que se mueven entre 60 minutos en Fast Ferry y 90 minutos en Ferry.

Si vas a viajar, aquí tienes una guía clara y práctica con las horas de salida del día en ambas direcciones para planificar tu desplazamiento con margen.

Ruta Ceuta – Algeciras

Las salidas de Ceuta hacia Algeciras comienzan a las 06:00 y terminan a las 21:00, con un total de 16 salidas durante el día.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En sentido Algeciras hacia Ceuta, las salidas se sitúan entre las 06:30 y las 21:30, con 17 salidas previstas a lo largo del día.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para viajar con tranquilidad, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación, especialmente si vas a embarcar en las primeras o últimas salidas del día.

Además, confirma siempre el horario con la compañía, revisa las condiciones meteorológicas en el Estrecho y lleva la documentación de viaje preparada para evitar contratiempos.