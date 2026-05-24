El servicio de farmacias de guardia en Ceuta está pensado para garantizar que la atención farmacéutica esté disponible incluso fuera del horario habitual. Según la información difundida por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, hoy domingo, 24 de mayo de 2026 se revisan las guardias por zonas y turnos para facilitar que los vecinos localicen el establecimiento correspondiente.

En esta jornada, la relación de guardias publicadas por el Colegio para el día indicado no incluye farmacias registradas en las categorías consultadas. Aun así, te recomendamos comprobar la información antes de desplazarte, especialmente si se trata de un caso que no puede esperar.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy, domingo 24 de mayo de 2026.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para el turno nocturno o de 24 horas en la información del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta para esta fecha.

PUBLICIDAD

Si necesitas medicación, intenta acudir con receta médica y con la documentación que puedas llevar (por ejemplo, datos del paciente o indicaciones del tratamiento). En horarios nocturnos, disponer de la receta y la información necesaria ayuda a agilizar la dispensación y a evitar demoras.