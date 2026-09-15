AEMET prevé cielo poco nuboso en Ceuta para el martes 15 de septiembre de 2026, con 25°C de máxima y 20°C de mínima.

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La sensación térmica se sitúa entre 20°C y 25°C. El viento sopla del SE a 10 km/h, la probabilidad de precipitación es del 0% y la humedad oscila entre el 70% y el 100%. El índice UV máximo previsto es 7, según AEMET.

Previsión para los próximos días

El miércoles 16 de septiembre la AEMET espera cielo despejado, una máxima de 27°C y una mínima de 19°C. El viento girará al oeste (O) y alcanzará 20 km/h, por lo que en zonas más expuestas puede sentirse más acusado.

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Para el jueves 17 de septiembre la previsión apunta a poco nuboso, con 25°C de máxima y 18°C de mínima; el viento será del este (E) y flojea hasta 5 km/h. El viernes 18 de septiembre la AEMET indica máxima de 25°C y mínima de 20°C; la previsión no incluye estado del cielo ni valor del viento. En conjunto, la franja térmica se mantiene estable durante la semana.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: SE, 10 km/h

SE, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 70% a 100%

70% a 100% Índice UV máximo: 7

Recomendaciones

Un índice UV de 7 se considera alto, según AEMET; protéjase con crema y gafas y limite la exposición en las horas centrales. Aunque no se esperan lluvias, la elevada humedad puede hacer que las primeras horas de la mañana se sientan más pegajosas; el viento del SE a 10 km/h puede notarse en el Paseo Marítimo y zonas costeras de la ciudad.

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