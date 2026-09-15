15 de septiembre de 2026: el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta informa que hoy hay 3 farmacias de guardia distribuidas por zonas.

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La relación publicada por el Colegio se organiza por áreas para facilitar la localización de la farmacia más cercana. Incluye nombre, dirección y teléfono de contacto para confirmar servicio y disponibilidad. El listado cubre las zonas Centro, Campo Exterior y el turno de noche, ofreciendo cobertura fuera del horario habitual. Para los ceutíes, sirve como referencia oficial en caso de necesidad urgente.

Zona Centro

DE GUINDOS (Centro) – Dirección: C/ REAL Nº 61 (FRENTE A MERCADO REAL 90) – Teléfono: 956 51 23 09

Campo Exterior

PÉREZ RUBIO (Campo Exterior) – Dirección: AV. SAN JUAN DE DIOS Nº 7 (JUNTO AMBULATORIO JOSÉ LAFONT) – Teléfono: 956 51 47 40

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche) – Dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20

Lleve la receta médica si procede y, según indica el Colegio, llame al teléfono de la farmacia antes de desplazarse para confirmar la atención.

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