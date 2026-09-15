Martes, 15 de septiembre de 2026. En Ceuta, según AEMET consultada a partir de los XML municipales públicos por capital, se prevé poco nuboso, 25°C de máxima, 20°C de mínima; viento del SE alrededor de 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

Lee tambien: El tiempo en España lunes, 14 de septiembre de 2026: temperaturas y cielos por zonas según AEMET

El resto de España presenta principalmente tiempo estable, con episodios de lluvia localizados en el norte peninsular, según AEMET.

Norte peninsular

En Bilbao se anuncian intervalos nubosos con lluvia, con 28°C de máxima y 16°C de mínima. Viento del NO a 25 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Lee tambien: El tiempo en España hoy domingo 13 de septiembre de 2026

En A Coruña la jornada irá cubierta con lluvia escasa, con 22°C de máxima y 18°C de mínima. Viento del NO en torno a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 100%, según AEMET.

Centro peninsular

En Madrid se esperan cielos despejados, con 35°C de máxima y 20°C de mínima. Viento del Sur a 5 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

En Zaragoza la previsión es igualmente de despejado, con 37°C de máxima y 19°C de mínima. Viento desde el C de 0 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

Sur peninsular

En el sur predomina la estabilidad. En Sevilla se prevé despejado, con 39°C de máxima y 20°C de mínima. Viento del SO a 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

Mediterráneo

En Barcelona la previsión indica despejado, con 32°C de máxima y 21°C de mínima. Viento del SE a 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

En València seguirá el poco nuboso, con 32°C de máxima y 19°C de mínima. Viento del SE a 15 km/h y, según AEMET, probabilidad de precipitaciones 0%.

Islas Baleares

En Palma se prevé poco nuboso, con 31°C de máxima y 20°C de mínima. Viento del SO a 20 km/h y probabilidad de lluvia 0% en la previsión de AEMET.

El día en general será seco y con temperaturas acordes a la estación.

Islas Canarias

En Las Palmas de Gran Canaria se anuncia despejado, con 29°C de máxima y 25°C de mínima. Viento del N alrededor de 15 km/h y probabilidad de lluvia 0%, según AEMET.

Recomendaciones

En Ceuta, con poco nuboso y 0% de lluvia, las actividades al aire libre no presentan riesgo por precipitación; tenga en cuenta la intensidad del viento SE .

y de lluvia, las actividades al aire libre no presentan riesgo por precipitación; tenga en cuenta la intensidad del . En el norte peninsular, donde AEMET mantiene probabilidad de lluvia del 100% en Bilbao y A Coruña, lleve protección frente a la lluvia si va a desplazarse.

Resumen: la previsión para el martes 15 de septiembre de 2026, según AEMET consultada en los XML municipales públicos por capital, apunta a un día mayoritariamente seco en buena parte de España, con lluvias centradas en el norte. En Ceuta, la jornada se mantiene estable: 25°C/20°C y poco nuboso, con 0% de probabilidad de lluvia.

Te puede interesar