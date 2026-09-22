La AEMET prevé para Ceuta el martes, 22 de septiembre de 2026 cielo nuboso, sin lluvia y temperaturas entre 20°C y 25°C, con viento del este.

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La temperatura máxima llegará a 25°C y la mínima será de 20°C; la sensación térmica será similar a esos registros. El viento soplará del E a 20 km/h, con rachas que pueden notarse por la mañana y al final de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 0% y la humedad relativa se moverá entre 70% y 100%. Estos datos proceden de la AEMET.

Previsión para los próximos días

Para el miércoles, 23 de septiembre se espera una jornada muy nubosa, con máxima de 24°C y mínima de 20°C; el viento del este bajará a 15 km/h.

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El jueves, 24 de septiembre seguirá predominando el nuboso en Ceuta, con máxima de 25°C y mínima de 20°C y viento del este a 15 km/h. Para el viernes, 25 de septiembre se mantienen las temperaturas (máxima 25°C, mínima 19°C); el estado del cielo y el dato del viento en km/h no constan en la información disponible, por lo que conviene consultar la actualización de la AEMET.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Nuboso

Nuboso Viento: E, 20 km/h

E, 20 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 70% y 100%

entre 70% y 100% Índice UV máximo: 6

Recomendaciones

Con un índice UV máximo de 6, conviene protegerse del sol en los momentos de mayor intensidad. Dado el viento del este en torno a 20 km/h, una prenda ligera que corte la brisa será útil por la mañana y al final de la tarde. No se prevén precipitaciones para el martes (0%), por lo que no es necesario condicionar planes por lluvia.

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