El portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, supedita el cumplimiento de la ley de distribución solidaria a la verificación rigurosa del perfil de los migrantes y a la ejecución previa de los acuerdos bilaterales de retorno.

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El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha manifestado este lunes que su formación aceptará el reparto por las comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta, acatando el marco legal vigente. Sin embargo, la dirección del partido condiciona de forma estricta esta redistribución al cumplimiento previo de dos requisitos administrativos y diplomáticos indispensables.

Tras la reunión del Comité de Acción Política de la formación, Fúster ha precisado que el acatamiento de la norma solo se producirá «una vez comprobado que realmente son menores y que se cumplan los acuerdos de retorno con Marruecos».

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Las dos condiciones de Vox para asumir la reasignación

Fuentes del partido han ratificado posteriormente que, de verificarse ambos condicionantes, las comunidades autónomas donde gobiernan en coalición con el Partido Popular darán cumplimiento al decreto de redistribución solidaria aprobado el año pasado para contingencias migratorias: