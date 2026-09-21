El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha llevado a cabo una nueva visita a Ceuta, donde defendió su postura sobre la famosa inseguridad subjetiva que ha suscitado controversia en la ciudad. Marlaska sostiene que sus palabras han sido malinterpretadas y que los datos proporcionados muestran una realidad diferente a las percepciones de la población.

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En su intervención, el ministro se refirió a las estadísticas de criminalidad bajo su mandato, mencionando que la ratio de criminalidad en Ceuta es siete puntos inferior a la media nacional y trece puntos por debajo en comparación con junio de 2018. A pesar de estas cifras, no respondió de manera directa a si considera que la situación actual en Ceuta sigue siendo, en su opinión, subjetiva.

“Es absolutamente hipócrita que se hable de seguridad por quienes gestionaron la ciudad con índices de criminalidad superiores a la media nacional”, afirmó Marlaska, quien también criticó la falta de inversión en seguridad en el pasado. Aseguró que la intención del Gobierno es que Ceuta recupere la normalidad de antes de la crisis migratoria de julio de 2026.

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Marlaska hizo un llamamiento a la confianza de los ciudadanos en las instituciones, resaltando que el Ministerio del Interior y el Gobierno de España están empeñados en mejorar la seguridad y han incrementado la inversión en efectivos y en infraestructura. Resaltó que desde el 2018, ha habido una reducción significativa de 13 puntos en la criminalidad.

Además, el ministro enfatizó que la inversión en la frontera y en las fuerzas de seguridad es clave para lograr una mejora sustancial. En este sentido, se mencionó una partida de 19 millones de euros destinada a incrementar la productividad de policías y guardias civiles.

Cerró su intervención recordando que el compromiso del Gobierno es trabajar constantemente para mejorar la seguridad en Ceuta, utilizando todos los recursos necesarios para lograr este objetivo y contrarrestar la percepción negativa que se ha generado.